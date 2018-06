Η Moody’s υποβάθμισε 19 τουρκικές τράπεζες και κρατικά ομόλογα

Προβλήματα και ρίσκα “βλέπει” η Moody's για τις τουρκικές τράπεζες, προχωρώντας σήμερα σε νέα υποβάθμιση 19 πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και κρατικών ομολόγων.

Την πιστοληπτική δυνατότητα 19 τουρκικών πιστωτικών ιδρυμάτων και έξι κρατικών ομολόγων των τραπεζών: Akbank TAS, Turkiye Garanti Bankasi A.S., Sekerbank T.A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Yapi ve Kredi Bankasi A.S. και Turkiye Is Bankasi A.S, υποβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Στην έκθεσή του, ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι οι προοπτικές για τον τουρκικό τραπεζικό κλάδο είναι αρνητικές, λόγω των ρίσκων που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση και την ποιότητα ενεργητικού τους.

Οι σημερινές αξιολογήσεις των κρατικών ομολόγων των έξι τουρκικών τραπεζών ακολουθεί την υποβάθμιση της τουρκικής οικονομίας σε Ba2, την 1η Ιουνίου.

Πάντως, οποιαδήποτε περαιτέρω υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των προαναφερόμενων τραπεζών: Akbank TAS, Turkiye Garanti Bankasi A.S., Sekerbank T.A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Yapi ve Kredi Bankasi A.S. και Turkiye Is Bankasi A.S, θα επηρεάσει αρνητικά τα προς το παρόν, καλυμμένα ομόλογα.

Σε περίπτωση νέας υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας, θα μπορούσε, επίσης, να μειωθεί το ανώτατο όριο δανεισμού της γειτονικής χώρας.

Μία τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε το δρόμο για να δημιουργηθούν συνθήκες δανειοληπτικής ασφυξίας και ενδεχόμενης προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

