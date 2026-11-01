Άγρια δολοφονία στην Κύπρο: 43χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη σύντροφό του και την πέταξε σε πηγάδι

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κύπρο η άγρια δολοφονία της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε πηγάδι το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή Σαϊττά της Λεμεσού. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και κρατείται ένας 43χρονος από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με το θύμα. Ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του στους ανακριτές, υποδεικνύοντας και το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό.

Η αποκάλυψη της σορού και η ομολογία

Ο 43χρονος ομολόγησε στους ανακριτές ότι σκότωσε την Όλγα Βασιλίεβα και στη συνέχεια έριξε το πτώμα της σε ένα πηγάδι. Το πηγάδι βρισκόταν σε χωράφι που ανήκε στην 61χρονη. Ακολούθως, υπέδειξε στους ανακριτές το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο τέθηκε άμεσα υπό αστυνομική φρούρηση.

Στήθηκε επιχείρηση, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και η σορός της 61χρονης ανασύρθηκε. Στον χώρο έσπευσε και ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, ο οποίος διενήργησε αυτοψία. Κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης και έφερε αριθμό τραυμάτων στο κεφάλι. Τα τραύματα αυτά εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από αμβλύ όργανο.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση

Στοιχεία-κλειδιά για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσαν η ανησυχία των περιοίκων, μια αποκαλυπτική φωτογραφία και η αδιάκοπη αναστάτωση του σκύλου της 61χρονης. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο δικηγόρος και στενός φίλος του θύματος, Πάμπος Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου πληροφορήθηκε ότι το ζώο γάβγιζε ακατάπαυστα, κλεισμένο στο διαμέρισμα της Όλγας Βασιλίεβα.

Γνωρίζοντας ότι η 61χρονη δεν άφηνε ποτέ μόνο το κατοικίδιό της, ο κ. Ιωάννου αντιλήφθηκε αμέσως πως κάτι κακό της είχε συμβεί. Η μετάβασή του στο διαμέρισμα μαζί με την Αστυνομία, στις 23 Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες του, καθώς εκεί εντοπίστηκε ο σκύλος υποσιτισμένος. Η υπόθεση εξαφάνισης εξελίχθηκε σε εγκληματικό θρίλερ.

Η πορεία των αστυνομικών ερευνών

Ακολούθησε επικοινωνία με τον γιο της 61χρονης, ο οποίος διαμένει στη Ρωσία. Μέσα από τις πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν, άρχισε να αποκαλύπτεται η σχέση της μητέρας του με τον 43χρονο Σύρο. Ο γιος της Όλγας, παρότι δεν γνώριζε το τηλέφωνο του 43χρονου ή κάποια στοιχεία του, τού απέστειλε μια φωτογραφία του καθ’ ομολογία δράστη μαζί με τον σκύλο της μητέρας του.

Η φωτογραφία αυτή παραδόθηκε στις Αρχές και αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στην κατεύθυνση των ερευνών προς τον συγκεκριμένο άνδρα. Ο δικηγόρος Πάμπος Ιωάννου υπέβαλε επισήμως καταγγελία για την εξαφάνιση στις 28 Οκτωβρίου. Ακολούθησαν μεθοδικές κινήσεις από τους ανακριτές, οι οποίοι συγκέντρωσαν μαρτυρίες και στοιχεία που οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του 43χρονου, λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

Η ιατροδικαστική εξέταση και το κίνητρο

Η νεκροτομή επί της σορού αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια θανάτου της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα. Η σορός έφερε τραύματα στο κεφάλι, τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου πίσω από τη δολοφονία. Οι ανακριτές συνεχίζουν να εξασφαλίζουν σημαντικά στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis