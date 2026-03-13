Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται, οι σειρήνες ήχησαν ξανά σήμερα στο Ακρωτήρι της Κύπρου, προειδοποιώντας τους κατοίκους για ενδεχόμενη απειλή ασφάλειας. Οι αρχές έστειλαν επείγον μήνυμα, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από τα παράθυρα.

Το μήνυμα αναφέρει: «Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Τέλος συναγερμού χωρίς διευκρινίσεις

Λίγα λεπτά μετά την προειδοποίηση, ο συναγερμός έληξε, ωστόσο δεν έχει γίνει σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την ανησυχία. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς η περιοχή παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει συμπληρώσει δύο εβδομάδες.

Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει γίνει σημείο ενδιαφέροντος για τις εξελίξεις στην περιοχή και οι κάτοικοι παραμένουν σε εγρήγορση.

Η κατάσταση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, καθώς και οι προειδοποιήσεις των αρχών, υποδεικνύουν την αυξημένη ανησυχία που υπάρχει στην περιοχή λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ψυχραιμία και η τήρηση των οδηγιών είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των πολιτών.

