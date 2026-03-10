Αναστάτωση στην Κύπρο από ανάρτηση του Μακρόν: Το μήνυμα που προκάλεσε συζητήσεις

Μια ανάρτηση του Γάλλου προεδρου Εμμανουέλ Μακρόν έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην Κύπρο, δημιουργώντας σύγχυση και προβληματισμό σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις με drones. Ο Μακρόν, με ανάρτησή του στα ελληνικά, αναφέρθηκε σε πολλές επιθέσεις κατά της Κύπρου, κάτι που οδήγησε σε ερωτήματα σχετικά με την διαφάνεια των πληροφοριών που παρέχει η κυπριακή κυβέρνηση.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης

Στην ανάρτησή του, ο Μακρόν δήλωσε: «Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους». Η χρήση πληθυντικού αριθμού και η αναφορά σε πυραύλους δημιούργησαν εντυπώσεις ότι οι επιθέσεις ήταν πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από ό,τι ανακοινώθηκε επίσημα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις

Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής αναφέρουν μόνο μία επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, καθώς και την αναχαίτιση άλλων δύο drones. Αυτή η αντίφαση στις πληροφορίες έχει προκαλέσει ανησυχία και έχει εντείνει τις φήμες σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Αντίκτυπος στην πολιτική σκηνή

Η κυπριακή κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στην ανάρτηση του Μακρόν. Ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, τόνισε ότι «ο Μακρόν έκανε λάθος: Δεν έχει εκτοξευθεί πύραυλος κατά του κυπριακού εδάφους», υπογραμμίζοντας πως οι επιθέσεις με drones στοχεύουν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και όχι την κυπριακή επικράτεια.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμνιώτης διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχουν γεγονότα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί», προσπαθώντας να καθησυχάσει τους πολίτες και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο κράτος.

Σχολιασμός

Η ανάρτηση του Μακρόν αναδεικνύει την ευαισθησία και την πολυπλοκότητα της πολιτικής κατάστασης στην Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επικοινωνία και τη διαχείριση κρίσεων από τις κυβερνητικές αρχές. Η αντίδραση των κυπριακών φορέων είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Εν μέσω αυτής της αναστάτωσης, αναμένουμε περαιτέρω εξελίξεις που θα φωτίσουν την πραγματική διάσταση των γεγονότων.

