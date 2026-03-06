Σειρήνες και προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους

Το πρωί της Παρασκευής, 6 Μαρτίου 2026, οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου στην Κύπρο βρέθηκαν για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με τον ήχο των σειρήνων, καθώς εκδόθηκε νέος συναγερμός. Λίγο πριν από τις 10 το πρωί, οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα που τους καλούσε να παραμείνουν στα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από τα παράθυρα. Το μήνυμα ανέφερε: «Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι σειρήνες ήχησαν και την προηγούμενη ημέρα, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποια συγκεκριμένη απειλή, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τρεις επιθέσεις με drone, εκ των οποίων μία ήταν επιτυχής, πλήττοντας τη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι.

Στρατιωτική ενίσχυση και διεθνείς σχέσεις

Η κατάσταση στο Ακρωτήρι τροφοδοτεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή, και η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά σε ενίσχυση της άμυνάς της με τη βοήθεια στρατιωτικών δυνάμεων από ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα, η Ελλάδα έχει προσφέρει σημαντική υποστήριξη, αποστέλλοντας τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές έρχονται εν μέσω μιας σημαντικής συνάντησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (MI6), γεγονός που υποδηλώνει την προσοχή που δίνεται στην κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Η κατάσταση στο Ακρωτήρι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις συνεχείς σειρήνες και τις προειδοποιήσεις να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Η διεθνής στήριξη, κυρίως από την Ελλάδα, δείχνει την ανάγκη για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, ενώ οι επιθέσεις με drone αποκαλύπτουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η κατάσταση απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και στρατηγικές απαντήσεις από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

