Συναγερμός σήμανε στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης, 4 Μαρτίου 2026, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο κοντά στον Λίβανο. Το γεγονός προκάλεσε την προληπτική διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά F-16 για να διαχειριστούν την κατάσταση.

Προληπτικά μέτρα και συναγερμός

Η ανησυχία ξεκίνησε γύρω στις 9:30 π.μ., όταν οι αρμόδιες αρχές έλαβαν πληροφορίες για την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου που κατευθυνόταν προς την Κύπρο. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν προληπτικά τον εναέριο χώρο της χώρας.

Αμέσως μετά, σήμανε συναγερμός στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία, με το προσωπικό να απομακρύνεται προσωρινά στα υπόγεια. Λίγο αργότερα, η κατάσταση επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς και το προσωπικό επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Η αντίδραση της Ελλάδας

Τα ελληνικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν ως αντίδραση στο περιστατικό, με στόχο την αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου. Η παρουσία των μαχητικών στον ουρανό ήταν εμφανής και σε πολλούς πολίτες, προσδίδοντας μια αίσθηση ανησυχίας στην περιοχή.

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξέταση και αντιμετώπιση του περιστατικού. Τόνισε ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την έκβαση της κατάστασης.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Πτήσεις και αεροπορικές διαταραχές

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή της πρωινής πτήσης της Aegean από την Αθήνα προς τη Λάρνακα, η οποία αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Καταγράφηκαν επίσης μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων στα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου.

Με την επαναφορά του εναέριου χώρου, η εναέρια κυκλοφορία επέστρεψε σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον συναγερμό.

