Η Κύπρος υποδέχεται μια σημαντική ενίσχυση στις αμυντικές της δυνάμεις, καθώς οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» καταφθάνουν στο νησί. Η ένταξή τους αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης και συντονισμένης προσπάθειας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να υποστηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία, εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ενίσχυση αεράμυνας με τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» κατέπλευσαν στην Κύπρο στις 4 Μαρτίου, ενισχύοντας την αεράμυνα του νησιού, που βρίσκεται σε εγρήγορση λόγω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πρώτη της υπερσύγχρονης κλάσης Belharra που αναπτύσσεται επιχειρησιακά στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, τέσσερα ελληνικά F-16 έχουν σταθμεύσει στην Πάφο, ενώ μια συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο.

Βρετανική υποστήριξη με το αντιτορπιλικό HMS Dragon

Μετά την επίθεση με drones κατά της βάσης στο Ακρωτήρι, η Βρετανία ανακοίνωσε την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ γνωστοποίησε την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon και ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones. Ο Στάρμερ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, τόνισε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Γαλλική αποστολή με το «Σαρλ ντε Γκωλ»

Η Γαλλία, από την πλευρά της, απέστειλε το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Το πλοίο συνοδεύεται από αμυντικά συστήματα, τα οποία θα τοποθετηθούν στην Κύπρο. Ο Μακρόν δήλωσε πως αυτή η κίνηση γίνεται λόγω της αστάθειας στην περιοχή και των αβεβαιοτήτων που προκύπτουν.

Νέα γερμανική υποστήριξη

Η Γερμανία ανταποκρίθηκε θετικά στην αίτηση της Κύπρου για στρατιωτική ενίσχυση, στέλνοντας πολεμικό πλοίο για να υποστηρίξει τις επιχειρησιακές ανάγκες του νησιού.

Ταξιδιωτική οδηγία ΗΠΑ λόγω αυξημένων κινδύνων

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει εκδώσει νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, προειδοποιώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στην περιοχή. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει την προληπτική απομάκρυνση μη απαραίτητου κυβερνητικού προσωπικού και των οικογενειών τους λόγω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας.

Η διεθνής στήριξη προς την Κύπρο δείχνει την αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η στρατιωτική ενίσχυση εξυπηρετεί ως ένα μέτρο αποτροπής απέναντι στις εντάσεις και ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη.

Διαβάστε ακόμα: «Κλειδώνουν» οι ουρανοί της Κύπρου: Ακυρώσεις πτήσεων μετά την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι