Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί

Ένας ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εξέφρασε την πρόθεση του Ιράν να εντατικοποιήσει τις πυραυλικές επιθέσεις κατά της Κύπρου. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί, κάτι που κατά τον Ιρανό στρατηγό Σαρντάρ Τζαμπάρι, έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αύξηση της αμερικανικής παρουσίας στο νησί

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri, η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει σημαντικό αριθμό αεροσκαφών στην Κύπρο. Αυτή η κίνηση θεωρείται από το Ιράν ως απειλή, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο Τζαμπάρι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί».

Ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή

Η ένταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αυξάνεται, με την Κύπρο στο επίκεντρο των γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί προκάλεσε ανησυχία στην Τεχεράνη, που βλέπει την κίνηση αυτή ως απειλή για την εθνική της ασφάλεια.

Αντίδραση της Λευκωσίας

Η κυπριακή κυβέρνηση παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, αν και δεν έχει προβεί σε επίσημες δηλώσεις αναφορικά με τις απειλές του Ιράν. Η αποκάλυψη της στρατηγικής του Ιράν προκαλεί ανησυχίες και ζητήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η Κύπρος αποτελεί έναν σημαντικό στρατηγικό κόμβο για τη Δύση.

Η διεθνής κοινότητα σε επιφυλακή

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην έχουν σχολιάσει επίσημα τις απειλές του Ιράν. Η εκτόξευση πυραύλων κατά της Κύπρου θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή κλιμάκωση στην περιοχή, ενώ οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στην Ευρώπη συζητούν τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης.

Οι επόμενες κινήσεις του Ιράν αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσουν το πώς θα εξελιχθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης είναι κάτι που όλοι επιθυμούν να αποφύγουν.

