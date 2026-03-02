Η Κύπρος βρίσκεται ξανά σε κατάσταση συναγερμού, καθώς ηχούν πάλι οι σειρήνες της χώρας, ενώ μαχητικά αεροσκάφη έχουν απογειωθεί για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο από drones στην περιοχή των βρετανικών βάσεων. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες τόσο στις κυπριακές αρχές όσο και στους κατοίκους, ενώ παράλληλα εγείρονται ερωτήματα για το ρόλο των βρετανικών βάσεων στο νησί.

Η νέα απειλή με drones

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, όταν drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Η απειλή ήταν τόσο άμεση που δόθηκε εντολή εκκένωσης όχι μόνο για τις βάσεις αλλά και για το αεροδρόμιο της Πάφου. Οι επιβάτες και το προσωπικό απομακρύνθηκαν αμέσως, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά, το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζόμενους των βάσεων ανέφερε: «Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα».

Πολιτικές αντιδράσεις και διεθνείς αναταραχές

Η επίθεση αυτή έφερε στο προσκήνιο το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης, ενώ ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου, Κώστας Κληρίδης, δήλωσε ότι η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την απαράδεκτη κατάσταση από πλευράς Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, η συνεχής ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν έχει αυξήσει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα στην περιοχή. Οι Βρετανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, μια δήλωση που απορρίφθηκε από τις κυπριακές αρχές, οι οποίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη.

Η ανταπόκριση των κυπριακών αρχών

Η Αστυνομία της Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και αξιολογεί τα μέτρα ασφαλείας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος. Από την έναρξη των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγησή τους με βάση τις εξελίξεις.

Η Κύπρος, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των διεθνών κρίσεων, και οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα παραμένουν πρωταρχικές ανησυχίες για την κυβέρνηση και τους πολίτες της.

Τα βρετανικά συμφέροντα και η σημασία των βάσεων

Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο κατέχουν στρατηγική σημασία για το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχουν επικριθεί πολλές φορές από την κυπριακή πλευρά και άλλους διεθνείς παράγοντες για το καθεστώς τους. Οι πρόσφατες επιθέσεις με drones αναδεικνύουν την ευπάθεια των βάσεων αυτών και την ανάγκη για αναθεώρηση της παρουσίας τους στο νησί, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων εντάσεων.

Οι βάσεις αυτές αποτελούν κρίσιμο σημείο για την επιτήρηση και την άμυνα στη Μεσόγειο, γεγονός που τις καθιστά στόχο για διάφορες διεθνείς δυνάμεις που θέλουν να επιδείξουν ισχύ ή να επιτύχουν στρατηγικά πλεονεκτήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, και ενώ οι κυπριακές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για διατήρηση της ασφάλειας και της τάξης, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έτοιμη να παρέμβει εάν χρειαστεί.

