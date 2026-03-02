Η Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής μετά την επίθεση που δέχθηκε η βρετανική στρατιωτική βάση από ιρανικό drone. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ανησυχία αλλά και άμεση κινητοποίηση των αρχών. Όπως έγινε γνωστό, αναχαιτίστηκε και δεύτερο αντικείμενο, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι ελάχιστες.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο έχουν τεθεί υπό αυξημένη επιτήρηση, με την αστυνομία να πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους στα κρίσιμα σημεία. Τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν σημαντικά μετά το περιστατικό, όπως ανέφερε το κυπριακό μέσο ενημέρωσης philenews.

Δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δήλωσή του τόνισε: «Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Υπογράμμισε την προτεραιότητα που δίνεται στην ασφάλεια της χώρας και των πολιτών της.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε προσωπικά για τα γεγονότα της Κυριακής και ανέφερε ότι στις 12:03 τα μεσάνυχτα ένα μη επανδρωμένο αερόχημα Shahed προσέκρουσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Συνεχής επαφή με διεθνείς ηγέτες

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και άλλους διεθνείς παράγοντες για την αξιολόγηση της κατάστασης. Σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια περιοχή γεωπολιτικής αστάθειας και διαβεβαίωσε πως η χώρα παραμένει αφοσιωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο.

Οι δηλώσεις του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας

Ένας εκπρόσωπος από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι ζημιές ήταν ελάχιστες και ότι οι επιχειρήσεις στη βάση συνεχίζονται κανονικά. Επίσης, διέψευσε φήμες για πιθανή απομάκρυνση του προσωπικού από την Κύπρο.

Έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου

Το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου συνεδρίασε εκτάκτως στο Προεδρικό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει προβληματισμό στην Κύπρο, καθώς η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή είναι ήδη τεταμένη. Η χώρα συνεχίζει να αναζητεί λύσεις και να λειτουργεί υπεύθυνα απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

