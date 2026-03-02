Η πρόσφατη επίθεση με drone στη βρετανική στρατιωτική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο αποκαλύπτει τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ένα μη επανδρωμένο αερόχημα, φερόμενο ως ιρανικό, έπληξε τη βάση, προξενώντας περιορισμένες ζημιές και πυροδοτώντας άμεσες αντιδράσεις από τοπικές και διεθνείς αρχές.

Ο απόηχος του πλήγματος

Όπως ανέφερε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου αντέδρασαν άμεσα στο πλήγμα, ενεργοποιώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. "Οι ένοπλες δυνάμεις μας ανταποκρίνονται σε φερόμενη επίθεση με drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα", δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Η βάση βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επιβεβαίωσε ότι οι ζημιές είναι περιορισμένες και τόνισε ότι τα μέτρα ασφαλείας τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή. Σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με τις βρετανικές αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέδωσε μήνυμα προς τους πολίτες, τονίζοντας τη σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. "Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό μας ρόλο", δήλωσε. Παράλληλα, συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό των βρετανικών βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και κλήθηκε να παραμείνει στους εσωτερικούς χώρους μέχρι νεωτέρας. Οι οδηγίες περιλάμβαναν την απομάκρυνση από παράθυρα και την προστασία πίσω ή κάτω από βαριά έπιπλα.

Η διεθνής διάσταση

Η επίθεση με drone εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ιράν και δυτικών δυνάμεων, καθώς τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν προκαλέσει αντίποινα από το ιρανικό καθεστώς. Το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει στρατιωτικές βάσεις και πολιτικές υποδομές στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στις επιθέσεις που έχει δεχτεί.

Παρότι η Βρετανία εκτίμησε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι δεν στοχεύουν άμεσα την Κύπρο, το περιστατικό υπογραμμίζει την απειλή που αντιμετωπίζουν οι βάσεις της RAF στη Μεσόγειο, φιλοξενώντας χιλιάδες Βρετανούς στρατιωτικούς.

Ο γεωπολιτικός αντίκτυπος

Η επίθεση αυτή αναδεικνύει τη γεωπολιτική αστάθεια που αντιμετωπίζει η Κύπρος, όπως επίσης και τις προκλήσεις που απορρέουν από την τοποθεσία της. Η Κύπρος, λόγω της στρατηγικής της θέσης, βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής, ενώ η παρουσία σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί εντείνει την πολυπλοκότητα των καταστάσεων.

Οι συνεχείς αναταράξεις στην περιοχή καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για διπλωματικούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για την αποφυγή κλιμάκωσης της κρίσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον ανθρωπιστικό της ρόλο, παραμένει δεσμευμένη στην εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

