Θρήνος στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α – Η ραγδαία επιδείνωση

Συγκλονίζει την Κύπρο και την Ελλάδα ο θάνατος ενός κοριτσιού μόλις 4 ετών, το οποίο κατέληξε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/01) στο Μακάρειο Νοσοκομείο από επιπλοκές της Γρίπης Α.

Η μικρή ασθενής, που αρχικά νοσηλευόταν στη Λεμεσό, εμφάνισε ραγδαία επιδείνωση, οδηγώντας τους γιατρούς στην εσπευσμένη διασωλήνωσή της και τη μεταφορά της στη ΜΕΘ Παίδων.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, η αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια, ως άμεση συνέπεια του ιού.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μαύρη λίστα, καθώς από τον περασμένο Δεκέμβριο η Γρίπη Α έχει στοιχίσει τη ζωή σε 14 άτομα στην Κύπρο. Αν και η πλειονότητα των θυμάτων ήταν ηλικιωμένοι, ο θάνατος του 4χρονου παιδιού σημαίνει "κόκκινο συναγερμό" για την επιθετικότητα του ιού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.