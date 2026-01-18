Τραγωδία στην Πάφο: 30χρονος σκότωσε τον θείο του μετά από άγριο καβγά στο TikTok – Το βίντεο που άναψε τη φωτιά και το φονικό στην αυλή

Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Πάφο και ολόκληρη την Κύπρο, καθώς ένας καβγάς που ξεκίνησε μέσα από τα social media κατέληξε σε μια άγρια δολοφονία. Ένας 30χρονος άνδρας φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή του 41χρονου θείου του, με αφορμή αναρτήσεις και σχόλια στην πλατφόρμα του TikTok.

Το χρονικό του εγκλήματος:

Η κόντρα στο TikTok: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν μια έντονη αντιπαράθεση στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες. Το TikTok έγινε το «πεδίο μάχης» όπου ανταλλάχθηκαν βαριές κουβέντες και προκλήσεις.

Το ραντεβού και η συμπλοκή: Η κόντρα δεν έμεινε στον ψηφιακό κόσμο. Ο 30χρονος μετέβη στην οικία του θείου του, όπου τα πνεύματα οξύνθηκαν δευτερόλεπτα μετά τη συνάντησή τους.

Η μοιραία στιγμή: Ο καβγάς στην αυλή του σπιτιού κατέληξε σε αιματηρή επίθεση. Ο 41χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή, για να συλληφθεί λίγο αργότερα από τις κυπριακές αρχές.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία: Οι γείτονες κάνουν λόγο για μια οικογένεια που είχε διαφορές, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα οδηγούσε σε τέτοια θηριωδία.

Η αστυνομία της Κύπρου διεξάγει έρευνες για να διαπιστωθεί το ακριβές περιεχόμενο των αναρτήσεων που οδήγησαν στο φονικό, ενώ ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.