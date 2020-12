Σεισμός 5.2 Ρίχτερ βόρεια της Κύπρου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Κύπρου.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται νοτίως των τουρκικών παραλίων, κοντά στην πόλη της Αττάλειας. Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο, το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 106 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Ισραήλ, Λίβανο και Συρία.

14 min ago an earthquake offshore #Cyprus #Turkey was also felt in #Israel #Lebanon #Syria. At this stage, no report of significant damage. Stay safe pic.twitter.com/BNeOIGQtvl