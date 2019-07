Λύθηκε το μυστήριο στην Κύπρο: Πύραυλος S-200 πίσω από την ισχυρή έκρηξη

Ένας πύραυλος S-200 φαίνεται πως έπεσε στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη. Οι έως τώρα πληροφορίες έκαναν λόγο για άγνωστο αντικείμενο, ωστόσο ο «αναπληρωτής πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Κουντρέτ Οζερσάι, γνωστοποίησε πως τελικώς επρόκειτο για πύραυλο.

Στο λογαριασμό του στο Facebook ο κ. Οζερσάι αναφέρει ότι με τις έρευνες που έγιναν διαπιστώθηκε ότι η αναγραφή στον πύραυλο, που έπεσε τα ξημερώματα, είναι ίδια με την αναγραφή του πυραύλου ρωσικής κατασκευής S-200 που είχε πέσει στο Γκαζιάντεπ της Τουρκίας τον Ιούλιο του 2018. Ανήρτησε, επίσης, φωτογραφία από δημοσίευμα του Ιουλίου του 2018 με φωτογραφία μέρους του πυραύλου S-200 από το Γκαζιάντεπ.

Συνολικά πέντε κομμάτια του πυραύλου έχουν εντοπιστεί σε Βουνό, Δίκωμο και Κορνόκηπο. Το ένα από αυτά σε αυλή οικίας στο Δίκωμο, όπου εκκενώθηκαν προληπτικά τρία σπίτια.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8