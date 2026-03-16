Σεισμός στην Ήπειρο: Αισθητός σε πολλές περιοχές. Θεσπρωτία το επίκεντρο

Στο απόγευμα της Δευτέρας, 16 Μαρτίου 2026, οι κάτοικοι της Θεσπρωτίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σεισμική δόνηση που προκάλεσε ανησυχία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τα σεισμολογικά δίκτυα, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 19:24 ώρα Ελλάδας.

Το επίκεντρο και η ένταση της δόνησης

Ο σεισμός εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται μόλις στα 5 χιλιόμετρα. Αυτή η σχετικά μικρή εμβάθυνση συνέβαλε στο να γίνει η δόνηση ιδιαίτερα αισθητή, όχι μόνο στην πόλη της Ηγουμενίτσας, αλλά και σε άλλες περιοχές των Ιωαννίνων. Οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν με έντονο άγχος, καθώς η σεισμική δραστηριότητα είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα.

Αντίκτυποι και παρακολουθήσεις

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε άμεσες ανησυχίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές και τα σεισμολογικά κέντρα παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Το Newsbeast παραμένει σε επαφή με τις εξελίξεις και θα ενημερώνει το κοινό για οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή πληροφορίες.

Οι σεισμοί είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί τη χώρα μας, και οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες μετασεισμικές δονήσεις.

Η σεισμική δόνηση της Θεσπρωτίας αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικά με την σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η εγρήγορση των πολιτών και η ενημέρωση από τις αρχές είναι κρίσιμες για την ασφάλεια όλων. Η επιστημονική κοινότητα και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διατηρούν ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας με το κοινό, ώστε να προλαμβάνονται ανησυχίες και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι συνέπειες τέτοιων φαινομένων.

Διαβάστε ακόμα: LIVE 15 Μαρτίου 2026: Καταιγιστικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο – Η φρίκη στα Χανιά, τα νέα μέτρα Μητσοτάκη και οι ανατροπές της Κυριακής