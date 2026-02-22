Το Youth Pass 2026 έρχεται για να γεμίσει τα ψηφιακά πορτοφόλια χιλιάδων νέων στην Ελλάδα, με κρατικά επιδόματα που φτάνουν έως και τα 300 ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα ενίσχυσης που απευθύνεται σε νέους που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτούνται περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αυτό αφορά νέους που είναι φυσικά πρόσωπα και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είτε τα 18 είτε τα 19 χρόνια τους από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Το επίδομα προσφέρεται ως ψηφιακή χρεωστική κάρτα και αρχίζει από 150 ευρώ.

Ποσά και διαδικασία χορήγησης

Για όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους της αίτησής τους, το Youth Pass προσφέρει 150 ευρώ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Εάν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις το επόμενο έτος, λαμβάνουν επιπλέον 150 ευρώ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Για όσους έχουν συμπληρώσει τα 19 έτη έως την ίδια ημερομηνία, η χορήγηση είναι σταθερή στα 150 ευρώ για το έτος υποβολής της αίτησης.

Διευκρινίσεις για την αίτηση

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, αν κάποιος δεν υποβάλει αίτηση για το επίδομα όταν είναι 18, έχει τη δυνατότητα να το πράξει στα 19 του και να λάβει την ενίσχυση των 150 ευρώ. Αυτή η ευελιξία του προγράμματος διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί των νέων που δικαιούνται το επίδομα.

Αναμφισβήτητα, το Youth Pass 2026 αποτελεί μια πολύτιμη πρωτοβουλία της πολιτείας, προσφέροντας οικονομική στήριξη στους νέους κατά την μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή.

Αναλυτικά:

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Η πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/youthpass για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικά δικαιούχων του voucher προβλέπεται να ανοίξει, πριν από το Πάσχα και συγκεκριμένα την Τετάρτη, 1η Απριλίου 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή, 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Βασική όμως προϋπόθεση για να χορηγηθεί η παραπάνω οικονομική ενίσχυση στον δικαιούχο είναι να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση στην παραπάνω πλατφόρμα με τους κωδικούς του taxisnet, δηλαδή από την Τετάρτη, 1η Απριλίου 2026 έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Και για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, θα πρέπει πρώτα ο δυνητικά δικαιούχος να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) προκειμένου να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά λοιπόν την είσοδο του στην εν λόγω πλατφόρμα, ο δικαιούχος θα πρέπει:

α. να καταχωρήσει στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένα: τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου,

β. να επιλέξει την τράπεζα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass

γ. να αιτηθεί την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Και αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του, εν συνεχεία θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο υποβάλλεται οριστικά η αίτηση.

Όποιος δικαιούχος του μέτρου δεν επιθυμεί να υποβάλει την αίτηση για το Youth Pass στην πλατφόρμα, τότε μπορεί να το κάνει και στο ΚΕΠ.

Η υποβολή

Η υποβολή της αίτησης για το voucher γίνεται άπαξ και δεν γίνεται επανυποβολή μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.

Η χρήση

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώσουν το Youth Pass μεταξύ άλλων σε:

υπηρεσίες γυμναστηρίου

σινεμά

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

βιβλιοπωλεία

ταξιδιωτικά πρακτορεία

υπηρεσίες ταξί

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

ενοικίαση αυτοκινήτων

μεταφορές

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

υπηρεσίες λεωφορείων

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

λοιπές αερομεταφορές

αεροδρόμια / αεροσταθμούς

λοιπές μεταφορές

ενοικίαση σκαφών

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

ορχήστρες και μπάντες

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Πότε θα γίνει η πληρωμή και πώς γίνεται η ενημέρωση

Η καταβολή του Youth Pass θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και το ποσό θα αποσταλεί έως το τέλος Μαΐου στην τράπεζα του δικαιούχου.

Επίσης επισημαίνεται πως ο αιτών του voucher θα ενημερωθεί με αυτοματοποιημένο μήνυμα στη διεύθυνση του e-mail που έχει δηλώσει στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής διευκόλυνσης, είτε αυτό αφορά την επιτυχή πίστωση της ενίσχυσης που καταβλήθηκε, είτε σε περίπτωση απόρριψής της.

Διαβάστε ακόμα: LIVE 21 Φεβρουαρίου 2026: Σοκ από την κτηνωδία στην Κυψέλη και τραγωδία στην Κρήτη – Όλες οι εξελίξεις και ο καιρός του τριημέρου