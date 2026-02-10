Οι εξελίξεις γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια των ανηλίκων τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να θεσπίσει αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εντός του Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση που θα θέτει το όριο της «ψηφιακής ενηλικίωσης» στα 15 έτη, ευθυγραμμιζόμενη με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό μέτωπο που επιδιώκει να περιορίσει την έκθεση των παιδιών στους κινδύνους του διαδικτύου.

Το νέο πλαίσιο και το Kids Wallet

Η χώρα μας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας και της Ισπανίας, προχωρά σε δραστικά μέτρα:

Όριο Ηλικίας: Η απαγόρευση θα αφορά ανηλίκους κάτω των 15 ετών , οι οποίοι δεν θα έχουν πλέον ελεύθερη πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το Facebook.

, οι οποίοι δεν θα έχουν πλέον ελεύθερη πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το Facebook. Μηχανισμός Ταυτοποίησης: Η επαλήθευση της ηλικίας θα πραγματοποιείται μέσω του Kids Wallet, της πρώτης κρατικής εφαρμογής που λειτουργεί ως ψηφιακό εργαλείο γονικού ελέγχου.

Η επαλήθευση της ηλικίας θα πραγματοποιείται μέσω του της πρώτης κρατικής εφαρμογής που λειτουργεί ως ψηφιακό εργαλείο γονικού ελέγχου. Διεθνείς Αντιδράσεις: Το μέτρο προκαλεί ήδη τριγμούς στις σχέσεις με τους τεχνολογικούς κολοσσούς, ενώ δεν λείπουν και οι πολιτικές κόντρες σε διεθνές επίπεδο, όπως η πρόσφατη αντιπαράθεση του Έλον Μασκ με την ισπανική κυβέρνηση.

Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ανάγκη για προστασία είναι επιτακτική, καθώς η διαρκής έκθεση στην «επίπλαστη τελειότητα» των social media συνδέεται άμεσα με:

Συμπτώματα κατάθλιψης και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής και στην εικόνα του σώματος.

Την ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση μέσω των "likes".

Διαβάστε ακόμα: Οι Εξελίξεις της Ημέρας 7 Φεβρουαρίου: Από το τελεσίγραφο στην Ουκρανία μέχρι τα 22άρια του καιρού και τα tips για το ρεύμα