Ισπανία: Η παγκόσμια πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότρια που υποβλήθηκε σε ευθανασία

Μια ιατρική και δεοντολογική τομή σημειώθηκε στη Βαρκελώνη, καθώς το νοσοκομείο Βαλ Ντ' Εβρόν ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση μιας πρωτοποριακής μεταμόσχευσης προσώπου. Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, το μόσχευμα προήλθε από γυναίκα που είχε επιλέξει την υποβοηθούμενη ευθανασία, προσφέροντας ως τελευταία επιθυμία το πρόσωπό της στην επιστήμη.

Μια επέμβαση 24 ωρών με 100 γιατρούς

Η πολυπλοκότητα της επέμβασης, που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2025, ήταν τεράστια:

Η ομάδα: Συμμετείχαν περίπου 100 ειδικοί (χειρουργοί, ανοσολόγοι, ψυχίατροι).

Η δωρήτρια: Η ωριμότητα της απόφασής της άφησε άφωνη την ιατρική κοινότητα, καθώς επέλεξε να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» σε έναν άγνωστο την ώρα που τερμάτιζε τη δική της ζωή.

Τα κριτήρια: Για την επιτυχία, δότρια και λήπτρια έπρεπε να έχουν το ίδιο φύλο, ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλής.

Η ιστορία της Κάρμε: Από το τσίμπημα εντόμου στη νέα ζωή

Η λήπτρια, η Κάρμε, βίωνε έναν εφιάλτη μετά από ένα τσίμπημα εντόμου που προκάλεσε βακτηριακή λοίμωξη και νέκρωση των ιστών. Πριν την επέμβαση, η γυναίκα είχε χάσει την ικανότητα να μιλάει, να τρώει, ακόμα και να βλέπει.

«Όταν κοιτάζω στον καθρέφτη, σκέφτομαι ότι αρχίζω να δείχνω περισσότερο σαν τον εαυτό μου», δήλωσε συγκινημένη η ίδια σε συνέντευξη Τύπου (02/02/26), σημειώνοντας πως η ανάρρωσή της εξελίσσεται εξαιρετικά.

Η Ισπανία πρωτοπόρος στις μεταμοσχεύσεις

Η Ισπανία επιβεβαιώνει την παγκόσμια κυριαρχία της στον τομέα των μεταμοσχεύσεων εδώ και τρεις δεκαετίες.

Το 2021 νομιμοποίησε την ευθανασία, ανοίγοντας νέους δρόμους στη δωρεά οργάνων.

Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο της Βαρκελώνης είχε γίνει και η πρώτη μεταμόσχευση ολόκληρου προσώπου παγκοσμίως, το 2010.

Το 2024, 426 άνθρωποι στην Ισπανία επέλεξαν την υποβοηθούμενη ευθανασία, ενισχύοντας τη συζήτηση για την προσφορά οργάνων υπό αυτές τις συνθήκες.

