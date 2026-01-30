Κλήρωση Europa League: Με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός, «ραντεβού» με τη Θέλτα για τον ΠΑΟΚ – Όλες οι ημερομηνίες

Ξεκαθάρισε το τοπίο για τους «αιωνίους» της Ευρώπης. Η κλήρωση για τη φάση των πλέι-οφ του Europa League έφερε γνώριμους αντιπάλους στον δρόμο του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, με τις δύο ελληνικές ομάδες να αναζητούν το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Παναθηναϊκός: Ξανά απέναντι στην Πλζεν

Το «τριφύλλι» θα βρει μπροστά του τη Βικτόρια Πλζεν, την οποία αντιμετώπισε πρόσφατα στη League Phase (0-0 στο ΟΑΚΑ).

Πλεονέκτημα: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού γνωρίζουν καλά τον τρόπο παιχνιδιού των Τσέχων.

Πρόκληση: Η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα της Πλζεν, όπου η ατμόσφαιρα είναι παραδοσιακά δύσκολη.

ΠΑΟΚ: Ευκαιρία για «εκδίκηση» κόντρα στη Θέλτα

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κληρώθηκε με την ισπανική Θέλτα, μια ομάδα που τον πλήγωσε τον περασμένο Οκτώβριο με το βαρύ 3-1 στο Βίγκο.

Στόχος: Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της Τούμπας στο πρώτο ματς για να βάλει γερές βάσεις πρόκρισης.

Ιδιαιτερότητα: Η Θέλτα είναι μια ομάδα με ποιότητα, αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερο μομέντουμ τώρα σε σχέση με το φθινόπωρο.



Το πρόγραμμα των αγώνων

Ομάδα - Πρώτος Αγώνας (19/02) - Ρεβάνς (26/02)

Παναθηναϊκός - ΟΑΚΑ (Αθήνα) - Ντουσάν Αρένα (Πλζεν)

ΠΑΟΚ - Τούμπα (Θεσσαλονίκη) - Μπαλαΐδος (Βίγκο)

Οι πρώτες αναμετρήσεις και για τις δύο ελληνικές ομάδες θα διεξαχθούν επί ελληνικού εδάφους, κάτι που καθιστά το θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο ματς επιτακτική ανάγκη.

Key Points της κλήρωσης



