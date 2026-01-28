Νέα τροπή στις έρευνες για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ. Η συγκλονιστική περιγραφή τραυματία για το σύστημα υποβοήθησης και οι εκτιμήσεις των ειδικών για τον «δρόμο του θανάτου».

Μια νέα, αποκαλυπτική μαρτυρία έρχεται να ρίξει φως στα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στην Τιμισοάρα, που βύθισε στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με επιζώντα που νοσηλεύεται, η μοιραία σύγκρουση δεν οφειλόταν σε απλό ανθρώπινο λάθος, αλλά σε μηχανική εμπλοκή.

Η μαρτυρία από το νοσοκομείο

Ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, μεταφέροντας τα λόγια ενός εκ των τραυματιών, αποκάλυψε πως την ώρα της προσπέρασης ενεργοποιήθηκε το σύστημα Lane Assist (υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας).

Το χρονικό: Καθώς ο οδηγός επιχειρούσε να επανέλθει στη λωρίδα του, το τιμόνι «σκλήρυνε» ή «μπλόκαρε», με αποτέλεσμα το βαν να εκτραπεί ανεξέλεγκτα προς το αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με τη νταλίκα.

Η κατάσταση των τραυματιών: Δύο από τους τρεις τραυματίες επικοινωνούν με το περιβάλλον, ενώ ένας παραμένει σε σοβαρή κατάσταση ως πολυτραυματίας, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η ζωή του.



Ο παράγοντας «DN6»: Ο δρόμος του θανάτου

Οι ειδικοί οδικής ασφάλειας επισημαίνουν πως ο δρόμος DN6, όπου συνέβη το δυστύχημα, είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη:

Έλλειψη υποδομών: Δεν υπάρχει κεντρικό διαχωριστικό στηθαίο, γεγονός που καθιστά κάθε μετωπική σύγκρουση θανατηφόρα.

Συνθήκες: Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, σε συνδυασμό με το βρεγμένο οδόστρωμα και τα αεροδυναμικά ρεύματα από τις νταλίκες, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Υπεράριθμοι επιβάτες: Το βαν είχε άδεια για 8+1 άτομα, όμως σε αυτό επέβαιναν συνολικά 10 νεαροί φίλαθλοι.

Κινητοποίηση για τον επαναπατρισμό

Στη Ρουμανία βρίσκονται ήδη οι γονείς των θυμάτων για τις επώδυνες διαδικασίες ταυτοποίησης. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Υγείας βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση:

Διακομιδή: Εξετάζεται η αποστολή ειδικού αεροσκάφους για τη μεταφορά του πολυτραυματία, μόλις το επιτρέψουν οι γιατροί.

Επαναπατρισμός: Η ελληνική πρεσβεία τρέχει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε οι σοροί των 7 νέων να επιστρέψουν το συντομότερο στην Ελλάδα.

Στην Τούμπα, το κλίμα είναι βαρύ, με οπαδούς να αφήνουν λουλούδια και κεριά, ενώ η κερκίδα των φιλοξενουμένων στη Λιόν θα παραμείνει αύριο κλειστή σε ένδειξη πένθους.

