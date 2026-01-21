Αττική: Ώρες αγωνίας μέχρι τις 20:00 – «Πνίγηκε» ο Άλιμος με 278 χιλιοστά βροχής! Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί τώρα

Αττική: Ώρες αγωνίας μέχρι τις 20:00 – «Πνίγηκε» ο Άλιμος με 278 χιλιοστά βροχής! Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί τώρα

Η κακοκαιρία σαρώνει την Αττική, με αρκετές περιοχές να έχουν πλημμυρίσει και δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ ο Ιλισσός υπερχειλίζει.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε πολλές περιοχές, όπως στο Μοσχάτο, το Κουκάκι, τον Άγιο Δημήτριο, τον Ασπρόπυργο και την Καλλιθέα.

Σύμφωνα με το OPEN που μετέδωσε και σχετικά πλάνα, ο Ιλισσός υπερχειλίζει, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν επικίνδυνο το φαινόμενο.

Σε εξέλιξη το πιο επικίνδυνο δίωρο της κακοκαιρίας. Τι προβλέπει ο Κ. Λαγουβάρδος για την κορύφωση των φαινομένων. Αναλυτική λίστα με τις εκτροπές κυκλοφορίας σε Πειραιά, Μοσχάτο, Κερατσίνι και Σπάτα.

Η Αττική δοκιμάζεται σκληρά αυτή την ώρα από την κακοκαιρία, με τα στοιχεία των μετεωρολόγων να προκαλούν δέος. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, η ραγδαιότητα της βροχής στον Άλιμο άγγιξε το απίστευτο νούμερο των 278 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 20:00 το βράδυ.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία (Τελευταία ενημέρωση)
Λόγω της συσσώρευσης υδάτων και των πλημμυρικών φαινομένων, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπές στους εξής δρόμους:

Μοσχάτο: Οδός Πειραιώς από το ύψος της Κύπρου (ρεύμα προς Αθήνα).
Πειραιάς: Οδός Γ. Λαμπράκη από Ακτή Μουτσοπούλου και οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της 34ου Συντάγματος.
Κερατσίνι: Συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας.
Σπάτα: Οδός Ήμερου Πεύκου (θέση Βάρδας) από την οδό Φιλίας έως τη Μαραθώνος.
Νέα Μάκρη: Οδός Ειρήνης από την Καλαβρύτων έως την Αγίας Παρασκευής.

Πότε θα δούμε βελτίωση;
Η αποψινή νύχτα θα είναι δύσκολη, καθώς τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικά προς την Εύβοια. Σταδιακή ύφεση στο λεκανοπέδιο αναμένεται από αύριο το πρωί (Πέμπτη), ενώ η ουσιαστική βελτίωση του καιρού τοποθετείται την Παρασκευή.

Διαβάστε ακόμα: LIVE 20 Ιανουαρίου: Η Αττική σε «κόκκινο συναγερμό» - Κλειστά σχολεία, τραγωδία στην Ισπανία και «ραβασάκια» ΑΑΔΕ

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ριφιφί: Η σκληρή αληθινή ιστορία πίσω από το φινάλε – Η τραγωδία του μικρού Παναγιώτη που συγκλόνισε το πανελλήνιο
Κοινωνία

Ριφιφί: Η σκληρή αληθινή ιστορία πίσω από το φινάλε – Η τραγωδία του μικρού Παναγιώτη που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Συναγερμός 112 σε 5 νομούς της Πελοποννήσου: Έρχεται η κακοκαιρία «Κατηγορίας 5» – Πού θα «χτυπήσουν» τα ακραία φαινόμενα
Κοινωνία

Συναγερμός 112 σε 5 νομούς της Πελοποννήσου: Έρχεται η κακοκαιρία «Κατηγορίας 5» – Πού θα «χτυπήσουν» τα ακραία φαινόμενα

Κακοκαιρία: Τηλεργασία και δικαιολογημένες απουσίες στο Δημόσιο την Τετάρτη – Τι ισχύει για τα ραντεβού των πολιτών
Κοινωνία

Κακοκαιρία: Τηλεργασία και δικαιολογημένες απουσίες στο Δημόσιο την Τετάρτη – Τι ισχύει για τα ραντεβού των πολιτών

Κλήρωση Τζόκερ: Νέο «χρυσό» τζακ ποτ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που μοίραζαν 13,5 εκατομμύρια ευρώ
Κοινωνία

Κλήρωση Τζόκερ: Νέο «χρυσό» τζακ ποτ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που μοίραζαν 13,5 εκατομμύρια ευρώ

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και σε Αχαΐα – Αιτωλοακαρνανία. Ποιες περιοχές τραβάει το «χειρόφρενο» ο καιρός
Κοινωνία

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και σε Αχαΐα – Αιτωλοακαρνανία. Ποιες περιοχές τραβάει το «χειρόφρενο» ο καιρός