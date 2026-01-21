Η κακοκαιρία σαρώνει την Αττική, με αρκετές περιοχές να έχουν πλημμυρίσει και δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ ο Ιλισσός υπερχειλίζει.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε πολλές περιοχές, όπως στο Μοσχάτο, το Κουκάκι, τον Άγιο Δημήτριο, τον Ασπρόπυργο και την Καλλιθέα.

Σύμφωνα με το OPEN που μετέδωσε και σχετικά πλάνα, ο Ιλισσός υπερχειλίζει, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν επικίνδυνο το φαινόμενο.

Σε εξέλιξη το πιο επικίνδυνο δίωρο της κακοκαιρίας. Τι προβλέπει ο Κ. Λαγουβάρδος για την κορύφωση των φαινομένων. Αναλυτική λίστα με τις εκτροπές κυκλοφορίας σε Πειραιά, Μοσχάτο, Κερατσίνι και Σπάτα.

Η Αττική δοκιμάζεται σκληρά αυτή την ώρα από την κακοκαιρία, με τα στοιχεία των μετεωρολόγων να προκαλούν δέος. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, η ραγδαιότητα της βροχής στον Άλιμο άγγιξε το απίστευτο νούμερο των 278 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 20:00 το βράδυ.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία (Τελευταία ενημέρωση)

Λόγω της συσσώρευσης υδάτων και των πλημμυρικών φαινομένων, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπές στους εξής δρόμους:

Μοσχάτο: Οδός Πειραιώς από το ύψος της Κύπρου (ρεύμα προς Αθήνα).

Πειραιάς: Οδός Γ. Λαμπράκη από Ακτή Μουτσοπούλου και οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της 34ου Συντάγματος.

Κερατσίνι: Συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας.

Σπάτα: Οδός Ήμερου Πεύκου (θέση Βάρδας) από την οδό Φιλίας έως τη Μαραθώνος.

Νέα Μάκρη: Οδός Ειρήνης από την Καλαβρύτων έως την Αγίας Παρασκευής.

Πότε θα δούμε βελτίωση;

Η αποψινή νύχτα θα είναι δύσκολη, καθώς τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικά προς την Εύβοια. Σταδιακή ύφεση στο λεκανοπέδιο αναμένεται από αύριο το πρωί (Πέμπτη), ενώ η ουσιαστική βελτίωση του καιρού τοποθετείται την Παρασκευή.

