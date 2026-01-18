«Φρένο» στον Κηφισό: Ποια σημεία κλείνουν 19, 20 και 23 Ιανουαρίου – Μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσοχή οι οδηγοί: Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα λόγω έργων. Αναλυτικά οι ώρες και τα τμήματα από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφεια που θα επηρεαστούν.

Δύσκολες μέρες έρχονται για όσους χρησιμοποιούν τη Λεωφόρο Κηφισού, καθώς προγραμματισμένες εργασίες φέρνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικά σημεία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν τη Δευτέρα 19, την Τρίτη 20 και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα των εργασιών ανά ημέρα

Αναλυτικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί στη δεξιά λωρίδα στα εξής σημεία:

  • Δευτέρα 19 Ιανουαρίου (09:00 – 15:00): Στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της οδού Πειραιώς έως την οδό Αγίας Άννης (περιοχή Μοσχάτου – Ταύρου).
  • Τρίτη 20 Ιανουαρίου (09:00 – 15:00): Στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη (περιοχή Αγ. Ι. Ρέντη).
  • Παρασκευή 23 Ιανουαρίου (07:00 – 15:00): Στο ρεύμα προς Πειραιά, από την οδό Αναγεννήσεως έως την οδό Αχαρνών (περιοχή Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας).

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια των έργων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες. Ωστόσο, αναμένεται σημαντική επιβάρυνση στην κίνηση των οχημάτων, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν την οδική σήμανση και να αποφεύγουν τα σημεία αν είναι εφικτό, για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

