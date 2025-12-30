Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών, Κωνσταντίνος Γκίνης, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, σκορπίζοντας αγωνία στην οικογένεια και τους συναδέλφους του.

Αστυνομία, Πυροσβεστική και εθελοντικές ομάδες συνεχίζουν τις εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος που να οδηγεί στον 45χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα φορτισμένο εύρημα: ένα χειρόγραφο σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει ο πυροσβέστης σε τσέπη σακακιού του. Στο χαρτί αναγράφονται τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών τους, ενώ δίπλα σε κάθε όνομα υπάρχει η φράση «σε αγαπώ». Το σημείωμα δεν φέρει ημερομηνία, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να είχε γραφτεί λίγο πριν από την εξαφάνισή του.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται και τα δεδομένα από το smartwatch που φορούσε. Η ανάλυση του cloud έδειξε ότι τις ημέρες που προηγήθηκαν της εξαφάνισης ο 45χρονος κοιμόταν ελάχιστα, μόλις δύο με τρεις ώρες ανά βράδυ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το στοιχείο πως τη νύχτα της 22ας Δεκεμβρίου ο ύπνος του δεν ξεπέρασε τη μία ώρα και ένα τέταρτο.

Τα ψηφιακά δεδομένα αποκάλυψαν επίσης μία ακόμη διαδρομή που είχε ακολουθήσει ο αγνοούμενος, διαφορετική από τις συνηθισμένες πορείες του στο όρος Μπέλες, γεγονός που εξετάζεται προσεκτικά από τις αρχές ως πιθανό κρίσιμο στοιχείο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ συγγενείς και φίλοι ελπίζουν ότι τα νέα στοιχεία θα οδηγήσουν σύντομα σε απαντήσεις για την τύχη του έμπειρου πυροσβέστη

