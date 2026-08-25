Ζώδια σήμερα 25 Αυγούστου: Ημερήσιες προβλέψεις . Ειλικρινείς συζητήσεις και νέα όρια

Αστρολογικές προβλέψεις για την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026

Η Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026, φέρνει μια σημαντική αστρολογική εξέλιξη με τη σύνοδο της Σελήνης και του Πλούτωνα στον Υδροχόο. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη κρυμμένων αληθειών, επηρεάζοντας όλα τα ζώδια και προωθώντας ειλικρινείς συζητήσεις, καθώς και την ανάγκη για τον καθορισμό νέων ορίων.

Επίδραση της Σελήνης και του Πλούτωνα

Η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα σήμερα αναδεικνύει κρυφές αλήθειες, κάνοντάς τις πιο προσωπικές από ποτέ. Τίποτα δεν παραμένει κρυφό κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, καθώς μυστικά και κρυμμένα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια. Για τους Σκορπιούς, μια λεπτή οικογενειακή δυναμική γίνεται εμφανής, απαιτώντας μια ειλικρινή συζήτηση και τον καθορισμό νέων ορίων και προσδοκιών.

Ημερήσιες προβλέψεις για κάθε ζώδιο

**Κριός** Η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα ρίχνει φως στις φιλίες σας. Μια δυναμική στον κοινωνικό σας κύκλο, που πριν αγνοούσατε, γίνεται τώρα αδύνατο να παραβλέψετε. Μια συνομιλία μπορεί να αποκαλύψει ποιος έχει πραγματικά την εξουσία και ποιος διακόπτει τους άλλους.

**Ταύρος** Είναι καιρός να σταματήσετε να κοροϊδεύετε τον εαυτό σας σχετικά με την κατάσταση στη δουλειά. Σήμερα, θα αποκαλυφθούν γεγονότα που συνέβαιναν στο παρασκήνιο, απαιτώντας να αναγνωρίσετε την πραγματικότητα.

**Δίδυμοι** Μια θεμελιώδης πεποίθησή σας δοκιμάζεται σήμερα. Καθώς αναλογίζεστε τις επιλογές σας, μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι δεν ταιριάζουν πια με το άτομο που είστε σήμερα. Η προσαρμογή στις αλλαγές είναι αναγκαία.

**Καρκίνος** Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να ασχοληθείτε σοβαρά με τα οικονομικά σας. Εξετάστε προσεκτικά τον προϋπολογισμό σας και αναγνωρίστε τυχόν κοινά οικονομικά ζητήματα που μπορεί να μην είναι όπως φαίνονται.

**Λέων** Η αυθεντικότητα είναι το κλειδί σήμερα. Οι σχέσεις που βασίζονται σε επιφανειακές συζητήσεις μπορεί να καταρρεύσουν, αλλά αυτό θα ανοίξει το δρόμο για πιο ουσιαστικές συνδέσεις.

**Παρθένος** Σήμερα είναι η ημέρα να αφήσετε πίσω τυχόν κακίες. Αντιμετωπίστε τις κρυμμένες δυσαρέσκειες και εξασκηθείτε στη συγχώρεση, για την ευημερία σας.

**Ζυγός** Η πραγματικότητα δεν μπορεί να αγνοηθεί σήμερα. Ένα δημιουργικό εγχείρημα ή μια σχέση μπορεί να αποκαλύψει τις αδυναμίες τους, και είναι καλύτερο να προσαρμοστείτε αντί να πολεμήσετε την αλήθεια.

**Σκορπιός** Η οικογενειακή δυναμική γίνεται σήμερα πιο εμφανής, και μπορεί να χρειαστεί να μοιραστείτε τις ανακαλύψεις σας. Μια ειλικρινής συζήτηση είναι απαραίτητη για να θέσετε νέα όρια και προσδοκίες.

**Τοξότης** Πρέπει να είστε προσεκτικοί με το ποιον εμπιστεύεστε. Σήμερα, μπορεί να ανακαλύψετε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι εντελώς ειλικρινείς μαζί σας. Αποφύγετε τις παρορμητικές αντιδράσεις.

**Αιγόκερως** Εξετάστε τη σχέση σας με τα χρήματα. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι έχετε ανθυγιεινές προσκολλήσεις που επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή σας.

**Υδροχόος** Η Σελήνη είναι στο ζώδιό σας, και η επιρροή του Πλούτωνα καθιστά αυτή την ημέρα ιδιαίτερα φορτισμένη σε προσωπικό επίπεδο.

Συμπέρασμα

Η 25η Αυγούστου 2026 είναι μια ημέρα γεμάτη αποκαλύψεις και αναγκαίες συζητήσεις, με την επιρροή της Σελήνης και του Πλούτωνα να ωθεί τα ζώδια σε ειλικρινείς ανασκοπήσεις και αλλαγές.