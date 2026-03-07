Ζώδια Σήμερα 7 Μαρτίου 2026: Ημέρα καρμικών αλλαγών και «τυφλού» ρομαντισμού

Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 ξημερώνει με μια ιδιαίτερη αστρολογική δόνηση. Καθώς ο Μάρτιος προχωρά, οι πλανητικές όψεις μάς καλούν να βγάλουμε τις «μάσκες» και να αντικρίσουμε την αλήθεια μας. Η μέρα χαρακτηρίζεται από έντονη συναισθηματική φόρτιση, με την ανάγκη για φυγή από την πραγματικότητα να παλεύει με την ανάγκη για ουσιαστική δέσμευση.

Τρία ζώδια —ο Ταύρος, ο Τοξότης και ο Αιγόκερως— φαίνεται να γυρίζουν οριστικά σελίδα, βιώνοντας μια μη αναστρέψιμη αλλά θετική αλλαγή που θα επαναπροσδιορίσει το μέλλον τους.

Ημερήσιες Προβλέψεις (07/03/2026)

Κριός

Οι γύρω σας σάς βλέπουν ως πρότυπο δυναμισμού, όμως σήμερα ίσως νιώσετε το βάρος αυτού του «τέλειου» ειδώλου. Σκεφτείτε αν παίζετε έναν ρόλο ή αν εκφράζετε την αλήθεια σας. Η τύχη θα σας χαμογελάσει μόνο αν επιτρέψετε στον εαυτό σας να είναι ανθρώπινος και ευάλωτος.

Ταύρος

Τα όνειρά σας είναι προφητικά και παλιά πάθη ξυπνούν. Ίσως νιώσετε έλξη για ένα μυστήριο πρόσωπο, όμως το Σάββατο σας ζητά να σταματήσετε να ωραιοποιείτε καταστάσεις που δεν υφίστανται. Καθαρίστε το τοπίο μέσα σας για να υποδεχτείτε τον νέο έρωτα χωρίς τα «βαρίδια» του παρελθόντος.

Δίδυμοι

Η κοινωνική σας ζωή εκτοξεύεται και μια νέα συνεργασία εμφανίζεται σαν από μηχανής θεός. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, αλλά προσέξτε τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Οι ιδέες σας χρειάζονται γείωση και αυστηρό πρόγραμμα για να αποδώσουν καρπούς.

Καρκίνος

Τραβάτε τα βλέμματα πάνω σας, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τα επαγγελματικά σας πλάνα. Μην περιμένετε την επιβεβαίωση από τους άλλους για να νιώσετε άξιοι. Η πραγματική δύναμη για εσάς σήμερα πηγάζει από την εσωτερική εμπιστοσύνη που χτίζετε μέρα με τη μέρα.

Λέων

Η διάθεσή σας είναι για μεγάλα ανοίγματα, αλλά η μέρα κρύβει παγίδες υπερβολής. Μια τολμηρή κίνηση στον έρωτα ή ένα ταξίδι μπορεί να σας απογειώσει, αρκεί να μην εθελοτυφλείτε μπροστά στα πρακτικά εμπόδια. Κρατήστε την καρδιά ανοιχτή, αλλά και τα μάτια σε εγρήγορση.

Παρθένος

Η έλξη που νιώθετε για ένα πρόσωπο είναι τόσο έντονη που μπορεί να σας αποσυντονίσει. Αυτή η επαφή θα σας βοηθήσει να νικήσετε παλιούς φόβους, αρκεί να μη «χαθείτε» μέσα στις ανάγκες του άλλου. Μην ξεχνάτε ποιοι είστε στην προσπάθειά σας να δεθείτε.

Ζυγός

Ο ρομαντισμός χτυπά κόκκινο και η σχέση σας (ή μια νέα γνωριμία) μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Ωστόσο, για να κρατήσει αυτό το όνειρο, πρέπει και οι δύο πλευρές να καταβάλλουν την ίδια προσπάθεια. Μην επενδύετε μόνο εσείς σε κάτι που απαιτεί δύο.

Σκορπιός

Ακούστε το ένστικτό σας στη δουλειά και αφήστε για λίγο τη λογική στην άκρη. Η μέρα μπορεί να είναι εξαιρετικά παραγωγική αν βάλετε πάθος σε ό,τι κάνετε, αλλά προσέξτε μην χαθείτε στην οργάνωση των ονείρων σας και ξεχάσετε την υλοποίησή τους.

Τοξότης

Η γοητεία σας μαγνητίζει και μια νέα γνωριμία μοιάζει «γραφτή» από το σύμπαν. Απολαύστε το φλερτ και τη δημιουργικότητα, αλλά μη λάβετε δεσμευτικές αποφάσεις όσο βρίσκεστε «στα σύννεφα». Η αλήθεια μιας σχέσης θα φανεί όταν προσγειωθείτε στην πραγματικότητα.

Αιγόκερως

Μια νέα αρχή στον συναισθηματικό σας κόσμο ξεκινά σήμερα. Νοσταλγείτε τη σιγουριά, αλλά ταυτόχρονα αναζητάτε το βάθος. Μπορείτε να συνδυάσετε σταθερότητα και πάθος, αρκεί να ανοίξετε την καρδιά σας στην τρυφερότητα χωρίς να χάσετε τον αυτοσεβασμό σας.

Υδροχόος

Τα λόγια σας έχουν μαγική δύναμη σήμερα και μπορούν να παρασύρουν τους πάντες. Μπορεί να αποκαλύψετε ένα μυστικό ή να στείλετε ένα τολμηρό μήνυμα. Αποφύγετε τις υπερβολές και τα «κούφια» λόγια· η ειλικρίνεια είναι αυτή που θα σας συνδέσει με τον σωστό άνθρωπο.

Ιχθύες

Αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε την πραγματική σας αξία, αλλά η τάση σας για θυσία υπέρ των άλλων παραμονεύει. Βάλτε όρια για να προστατεύσετε την ενέργειά σας. Μόνο αν σταματήσετε να προσφέρετε αδιάκριτα, θα δείτε την αληθινή ευκαιρία που περιμένει στην πόρτα σας.

