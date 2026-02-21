Ζώδια 21 Φεβρουαρίου: Η ημέρα που οι κανόνες σπάνε – Ποιοι θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει μέχρι το βράδυ

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Υπάρχει μια αίσθηση στην ατμόσφαιρα ότι το γνώριμο περιβάλλον γίνεται ξαφνικά παράξενο, καλώντας μας να αφήσουμε το «πρακτικό» και να βουτήξουμε στο ουσιαστικό.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: τρία συγκεκριμένα ζώδια πρόκειται να βιώσουν μια ανατροπή που θα βάλει τέλος στο χάος και θα φέρει τη ζωή τους σε τάξη, ενώ πέντε άλλοι εκπρόσωποι ξεκινούν έναν μήνα απόλυτης αυτοφροντίδας μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Οι πρωταγωνιστές της ημέρας

Για τον Κριό, το σημερινό Σάββατο είναι ένας κόσμος μαγικός όπου οι παλιοί κανόνες σταματούν να ισχύουν. Αντίθετα, ο Ταύρος αποκτά μια σπάνια «διορατικότητα», βλέποντας το μέλλον του με κιάλια.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Οι Δίδυμοι καλούνται να σταματήσουν να ψάχνουν το «μπράβο» των άλλων. Η εξέλιξή τους σήμερα είναι εσωτερική, αθόρυβη και εξαιρετικά σημαντική. Την ίδια στιγμή, ο Καρκίνος νιώθει τις παλιές του ιδέες να τον «στενεύουν», ενώ ο Λέων βρίσκει το θάρρος να κλειστεί στο ησυχαστήριό του, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η ώρα της αλήθειας

Αυτό που δεν ειπώθηκε όμως ξεκάθαρα, είναι πως για τον Παρθένο και τον Ζυγό, η λέξη-κλειδί είναι η «ελευθερία». Είτε πρόκειται για το να πεις την αλήθεια σου χωρίς φίλτρα, είτε για το να σταματήσεις να συμβιβάζεσαι για να μην υπάρξει ένταση, το Σάββατο απαιτεί θάρρος.

Οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του ζωδιακού:

Σκορπιός: Ώρα να δεις τι σου λείπει πραγματικά από τις σχέσεις σου.

Τοξότης: Μια μεγάλη αλλαγή ξεκινά, μην τρομάξεις αν δεις πολλές πλευρές του εαυτού σου να αναδύονται.

Αιγόκερως: Σταμάτα να είσαι ο βοηθός στην ιστορία κάποιου άλλου. Γίνε ο πρωταγωνιστής.

Υδροχόος: Η δυσπιστία δίνει τη θέση της στην ελπίδα. Μπορείς να καταφέρεις περισσότερα από όσα νόμιζες.

Ιχθύες: Η επιτυχία σήμερα κρύβεται στη συνεργασία και στους ανθρώπους που αξίζουν να είναι στην ομάδα σου.

Το Σάββατο αυτό είναι η ευκαιρία μας να αναρωτηθούμε: Πού κάναμε πίσω για να ευχαριστήσουμε τους άλλους και πότε θα αρχίσουμε να ζούμε για εμάς;

Εσείς, νιώθετε ήδη την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα ή φοβάστε μήπως η «ελευθερία» που υπόσχονται τα άστρα φέρει περισσότερο χάος από όσο αντέχετε;

