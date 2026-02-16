Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας, 16 έως 22 Φεβρουαρίου 2026

Η εβδομάδα ξεκινά με την ανάγκη για ώριμες αποφάσεις και στρατηγική. Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη αναλύει πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για κάθε ζώδιο και ωροσκόπο, δίνοντας έμφαση στις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις αισθηματικές προκλήσεις.

Κριός

Η εβδομάδα σε καλεί να πάρεις θέση σε ζητήματα που ανέβαλλες. Στα επαγγελματικά, οι απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζεται οργάνωση για να διαχειριστείς την πίεση. Στα οικονομικά, πρόσεξε τα απρόβλεπτα έξοδα. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να φέρει διλήμματα, αλλά εσύ ξέρεις πλέον τι αξίζεις.

Ταύρος

Νέες προοπτικές και αισιοδοξία έρχονται στο προσκήνιο. Μια επαγγελματική πρόταση μπορεί να σε βγάλει από τη στασιμότητα, αρκεί να αποφύγεις τα οικονομικά ρίσκα. Στον έρωτα, μια γνωριμία μέσα από φιλικό περιβάλλον είναι πιθανή, αλλά δώσε χρόνο για να φανούν οι πραγματικές προθέσεις.

Δίδυμοι

Εβδομάδα με έντονο ψυχολογικό υπόβαθρο και ανάγκη να κλείσεις κύκλους. Στη δουλειά, κράτα χαμηλούς τόνους καθώς υπάρχει παρασκήνιο. Στα αισθηματικά, μια επιστροφή από τα παλιά είναι πιθανή· σκέψου καλά αν αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία ή αν είναι απλή συνήθεια.

Καρκίνος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Κινήσου διπλωματικά στον επαγγελματικό χώρο και θα βγεις κερδισμένος. Στον έρωτα, αν είσαι μόνος, προκύπτει μια γνωριμία με σοβαρές προοπτικές. Άφησε πίσω τις ανασφάλειες για να χτίσεις κάτι σταθερό.

Λέων

Απαιτητική αλλά παραγωγική καθημερινότητα. Η αξία σου αναγνωρίζεται στη δουλειά, αρκεί να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες. Στα αισθηματικά, ένα φλερτ μπορεί να ξεκινήσει διακριτικά από τον χώρο της εργασίας ή της καθημερινότητάς σου. Μην αγνοείς τα σημάδια.

Παρθένος

Η δημιουργικότητά σου χτυπά κόκκινο και προωθείς ιδέες που κρατούσες στο συρτάρι. Στα οικονομικά επικρατεί ισορροπία. Στα αισθηματικά, το πάθος ανεβάζει την αυτοπεποίθησή σου, αλλά προσπάθησε να μην αναλύεις τα πάντα υπερβολικά.

Ζυγός

Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο σπίτι και την οικογενειακή ασφάλεια. Επαγγελματικά, απόφυγε τις εντάσεις και κράτα χαμηλό προφίλ. Στον έρωτα, αναζητάς πλέον την ουσία και τη σταθερότητα, αποφεύγοντας το επιφανειακό φλερτ.

Σκορπιός

Εβδομάδα έντονης επικοινωνίας και μετακινήσεων. Ευνοούνται συμφωνίες και υπογραφές, αρκεί να προσέξεις τις λεπτομέρειες των συμβολαίων. Στα αισθηματικά, η επικοινωνία φέρνει φλερτ, αλλά η ανάγκη σου για έλεγχο μπορεί να δημιουργήσει τριβές.

Τοξότης

Ώρα να επανεκτιμήσεις τις αξίες και την οικονομική σου σιγουριά. Μια επαγγελματική πρόταση χρειάζεται στρατηγική σκέψη και όχι βιασύνη. Στα αισθηματικά, αναζητάς ασφάλεια και άτομα που μπορούν να σου προσφέρουν πραγματική σιγουριά.

Αιγόκερως

Είσαι ο πρωταγωνιστής της εβδομάδας και παίρνεις σημαντικές πρωτοβουλίες. Στη δουλειά αναλαμβάνεις ευθύνες που αναδεικνύουν την ωριμότητά σου. Στον έρωτα, η γοητεία σου μαγνητίζει άτομα που αναζητούν δύναμη και σταθερότητα δίπλα τους.

Υδροχόος

Νιώθεις την ανάγκη να απομονωθείς και να σκεφτείς τα επόμενα βήματά σου. Στα επαγγελματικά, προετοίμασε τα σχέδιά σου χωρίς να τα ανακοινώσεις ακόμα. Στα αισθηματικά, μπορεί να υπάρχουν κρυφά συναισθήματα ή μια σκέψη για το παρελθόν που σε απασχολεί.

Ιχθύες

Η κοινωνική σου ζωή παίρνει τα πάνω της και φίλοι σού ανοίγουν νέες πόρτες. Στα επαγγελματικά, οι συλλογικές προσπάθειες ευνοούνται. Στον έρωτα, μια φιλική σχέση μπορεί πολύ εύκολα να εξελιχθεί σε κάτι πιο ρομαντικό και βαθύ.

