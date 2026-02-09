Ζώδια: Οδηγός επιβίωσης και επιτυχίας για την εβδομάδα 9 έως 15 Φεβρουαρίου 2026

Αναλυτικές Αστρολογικές Προβλέψεις (9-15 Φεβρουαρίου 2026)

Κριός

Αυτή η εβδομάδα λειτουργεί για εσάς ως μια περίοδος εσωτερικής ενδοσκόπησης. Καλή στιγμή να επιστρέψετε σε σκέψεις ή εκκρεμότητες που αφήσατε στη μέση. Αναμνήσεις από το παρελθόν ίσως έρθουν στην επιφάνεια, ζητώντας ένα οριστικό ξεκαθάρισμα. Στα επαγγελματικά, μην βιάζεστε να δράσετε· η σιωπηλή στρατηγική θα αποδειχθεί το «κλειδί» της επιτυχίας σας. Στα αισθηματικά, η ευαισθησία σας είναι στα ύψη, οπότε προσπαθήστε να μην παίρνετε τα πάντα προσωπικά.

Ταύρος

Η κοινωνικότητά σας χτυπάει «κόκκινο» και οι επαφές με φίλους ή ομάδες φέρνουν φρέσκο αέρα στην καθημερινότητά σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή για δικτύωση και νέες συνεργασίες που θα σας εμπνεύσουν. Στα εργασιακά, προσέξτε πολύ τις λεπτομέρειες των συμφωνιών και μην αρκείστε στον λόγο των άλλων· ζητήστε γραπτές διασφαλίσεις. Στα προσωπικά, η ζεστασιά επιστρέφει μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις με τον σύντροφό σας.

Δίδυμοι

Το ενδιαφέρον σας στρέφεται στην επαγγελματική σας καταξίωση και την εικόνα που βγάζετε προς τα έξω. Τα λόγια σας έχουν μεγάλη επιρροή αυτή την περίοδο, γι' αυτό σκεφτείτε διπλά πριν δεσμευτείτε. Υπάρχει κίνδυνος για παραπλανητικές πληροφορίες, οπότε κρατήστε μικρό καλάθι σε μεγάλες υποσχέσεις. Στα αισθηματικά, ήρθε η ώρα να θέσετε τα όριά σας και να μην επιτρέπετε στη συναισθηματική πίεση να σας κατευθύνει.

Καρκίνος

Η σκέψη σας γίνεται πιο βαθιά και φιλοσοφική. Η εβδομάδα ευνοεί τη μάθηση και τα σχέδια που αφορούν το μέλλον σας με έναν πιο ουσιαστικό τρόπο. Η αισιοδοξία σας επιστρέφει, όμως προσέξτε να μην χάσετε την επαφή με την πρακτική πλευρά των πραγμάτων. Στα συναισθηματικά, αναζητήστε ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εσάς και μην αναλώνεστε σε σχέσεις που σας περιορίζουν πνευματικά.

Λέων

Μπαίνετε σε μια φάση όπου τα οικονομικά ζητήματα και οι βαθύτερες ψυχολογικές ανάγκες απαιτούν την προσοχή σας. Σχέδια που αφορούν συνεργασίες ή οικονομικές δεσμεύσεις τρίτων έρχονται στο προσκήνιο. Είναι ιδανική περίοδος για να παρατηρήσετε και να συλλέξετε πληροφορίες πριν κάνετε το επόμενο μεγάλο βήμα. Στα αισθηματικά, οι συζητήσεις αποκτούν βάθος, αλλά προσέξτε να μην το παρακάνετε με την υπερανάλυση.

Παρθένος

Οι σχέσεις και η συντροφικότητα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της εβδομάδας. Αν υπάρχουν σύννεφα ή αμφιβολίες με τον σύντροφό σας, τώρα είναι η στιγμή που θα λάβετε τις απαντήσεις που ψάχνετε. Η διαίσθησή σας είναι ο σύμμαχός σας, αρκεί να τη συνδυάσετε με τη λογική. Στα επαγγελματικά, οι συνεργασίες που βασίζονται στην αλληλοκατανόηση θα προχωρήσουν με πολύ θετικούς ρυθμούς.

Ζυγός

Η καθημερινή σας ρουτίνα και η φροντίδα της υγείας σας γίνονται προτεραιότητα. Είναι μια καλή ευκαιρία να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες που σας άγχωναν. Αν προκύψουν εντάσεις στον εργασιακό χώρο, η ψυχραιμία σας θα είναι το όπλο σας για να τις εξομαλύνετε. Στα αισθηματικά, στρέψτε την προσοχή στις δικές σας ανάγκες και προσπαθήστε να βρείτε τη δική σας εσωτερική σταθερότητα.

Σκορπιός

Η δημιουργικότητα και ο ρομαντισμός έχουν την τιμητική τους. Η επικοινωνία με το ταίρι σας ή με φιλικά πρόσωπα γίνεται πιο ζωντανή και γεμάτη συναίσθημα. Στα επαγγελματικά, η φαντασία σας μπορεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που φάνταζαν αδιέξοδα. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι να μην εξιδανικεύετε καταστάσεις και ανθρώπους· κρατήστε μια επαφή με τον ρεαλισμό.

Τοξότης

Το σπίτι και η οικογένεια είναι το επίκεντρο των εξελίξεων. Μπορεί να βγουν στην επιφάνεια κάποιες παλιές εκκρεμότητες ή μικροεντάσεις με συγγενείς, αλλά η εβδομάδα σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε τις απαραίτητες ισορροπίες. Στα αισθηματικά, ακούστε με υπομονή τους γύρω σας και μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Οι εσωτερικές αναζητήσεις θα σας βοηθήσουν να νιώσετε πιο σίγουροι για τον εαυτό σας.

Αιγόκερως

Μια εβδομάδα γεμάτη επικοινωνία, μάθηση και ανταλλαγή ιδεών. Η πνευματική σας διαύγεια είναι σε πολύ καλό επίπεδο, γεγονός που ευνοεί παρουσιάσεις, συμφωνίες και σημαντικές συζητήσεις. Στα αισθηματικά, ο καθαρός λόγος φέρνει λύσεις και νέες προοπτικές. Προσπαθήστε μόνο να μην αναλώνεστε μόνο στα λόγια και να περάσετε και σε πρακτικές πράξεις εκεί που χρειάζεται.

Υδροχόος

Η προσοχή σας στρέφεται στο πορτοφόλι σας και τις προσωπικές σας αξίες. Θα έχετε έξυπνες ιδέες για το πώς να ενισχύσετε το εισόδημά σας ή να διαχειριστείτε καλύτερα τους πόρους σας. Αποφύγετε το περιττό άγχος και εμπιστευτείτε την παρατηρητικότητά σας. Στα προσωπικά, η καλή διαχείριση των κοινών οικονομικών με τον σύντροφό σας θα αποτρέψει πιθανούς καβγάδες.

Ιχθύες

Είστε οι πρωταγωνιστές της περιόδου! Η διαίσθησή σας είναι πιο δυνατή από ποτέ και οι άλλοι δείχνουν να εμπιστεύονται τον λόγο σας. Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω τις ανασφάλειες και να ξεκινήσετε νέα κεφάλαια στη ζωή σας. Στα επαγγελματικά, η ενσυναίσθηση που διαθέτετε σας βοηθά να κερδίσετε την εκτίμηση των συνεργατών σας και να προωθήσετε τα σχέδιά σας με επιτυχία.

