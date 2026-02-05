Ζώδια Σήμερα: Το τέλος των δυσκολιών για 3 εκπροσώπους – Ποιοι βλέπουν την «έξοδο» από το τέλμα μετά τις 5 Φεβρουαρίου

Η 5η Φεβρουαρίου 2026 σηματοδοτεί ένα ξεκάθαρο σημείο καμπής. Η έντονη όψη Ερμή-Ουρανού φέρνει απαντήσεις εκεί που υπήρχε σύγχυση και ψυχική κόπωση. Τίποτα δεν μένει στάσιμο· η αλήθεια εμφανίζεται απότομα και απαιτεί δράση.

Τα 3 ζώδια που αφήνουν πίσω τα εμπόδια

Για τους εξής τρεις, η περίοδος στασιμότητας τελειώνει εδώ:

Ταύρος: Μια αποκάλυψη αλλάζει τα δεδομένα σε ένα πρακτικό θέμα που σε πίεζε. Μόλις αλλάξεις οπτική, όλα ξεμπλοκάρουν.



Μια αποκάλυψη αλλάζει τα δεδομένα σε ένα πρακτικό θέμα που σε πίεζε. Μόλις αλλάξεις οπτική, όλα ξεμπλοκάρουν. Λέων: Μια συζήτηση ή μια απρόσμενη παρατήρηση από τρίτο πρόσωπο σου δείχνει τη λύση που έψαχνες. Η εσωτερική αμφιβολία υποχωρεί.



Μια συζήτηση ή μια απρόσμενη παρατήρηση από τρίτο πρόσωπο σου δείχνει τη λύση που έψαχνες. Η εσωτερική αμφιβολία υποχωρεί. Υδροχόος: Σταματάς να δικαιολογείς καταστάσεις που σε πληγώνουν. Με μια νέα, τολμηρή προσέγγιση, οι δυσκολίες στη σχέση σου υποχωρούν δραστικά.





Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια (5/2/2026)

Κριός: Δοκίμασε νέα πράγματα, αλλά με πρόγραμμα. Μην σπαταλάς ενέργεια χωρίς στόχο.

Ταύρος: Κατάλαβε την αξία σου και μην χαρίζεσαι. Το να ζητάς την ανταμοιβή που σου αξίζει δεν είναι πλεονεξία.

Δίδυμοι: Βγες από τη φυλακή της σιγουριάς. Η ρουτίνα σου κλέβει τον ενθουσιασμό, εμπιστεύσου ξανά το μέλλον.

Καρκίνος: Μίλησε τώρα! Αν αποφεύγεις τις δύσκολες συζητήσεις, η πίεση θα μετατραπεί σε θυμό.

Λέων: Μην περιμένεις να μαντέψουν οι άλλοι τι θέλεις. Εξέφρασε το πάθος και τις ανάγκες σου καθαρά.

Παρθένος: Βγες από το πρόγραμμα. Η ανάγκη σου για έλεγχο σε περιορίζει. Κάτι καλύτερο σε περιμένει έξω από τη ρουτίνα.

Ζυγός: Βάλτε χρώμα και φαντασία στην καθημερινότητά σου. Μια σχέση ή ένα σχέδιο χρειάζεται επειγόντως ανανέωση.

Σκορπιός: Κόψε τους δεσμούς με ό,τι σε πληγώνει. Η απελευθέρωση από παλιές συνήθειες θα σου φέρει τεράστια ανακούφιση.

Τοξότης: Η ειλικρίνεια είναι το όπλο σου σήμερα. Θα δεις καθαρά πώς νιώθεις πραγματικά μέσα σου.

Αιγόκερως: Η αξία σου δεν ορίζεται από το χρήμα ή τη θέση σου. Πάρε τη δύναμή σου πίσω από τη γνώμη των άλλων.

Υδροχόος: Σταμάτα να κρύβεσαι για να είναι οι άλλοι ευχαριστημένοι. Δείξε τα ταλέντα σου και πάρε τη θέση που σου αξίζει.

Ιχθύες: Μάθε να λες «όχι». Βρες χρόνο για τον εαυτό σου και βάλε όρια σε όσους σε εξαντλούν.

