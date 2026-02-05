Ζώδια Σήμερα: Το τέλος των δυσκολιών για 3 εκπροσώπους – Ποιοι βλέπουν την «έξοδο» από το τέλμα μετά τις 5 Φεβρουαρίου

Η 5η Φεβρουαρίου 2026 σηματοδοτεί ένα ξεκάθαρο σημείο καμπής. Η έντονη όψη Ερμή-Ουρανού φέρνει απαντήσεις εκεί που υπήρχε σύγχυση και ψυχική κόπωση. Τίποτα δεν μένει στάσιμο· η αλήθεια εμφανίζεται απότομα και απαιτεί δράση.
Τα 3 ζώδια που αφήνουν πίσω τα εμπόδια
Για τους εξής τρεις, η περίοδος στασιμότητας τελειώνει εδώ:
- Ταύρος: Μια αποκάλυψη αλλάζει τα δεδομένα σε ένα πρακτικό θέμα που σε πίεζε. Μόλις αλλάξεις οπτική, όλα ξεμπλοκάρουν.
- Λέων: Μια συζήτηση ή μια απρόσμενη παρατήρηση από τρίτο πρόσωπο σου δείχνει τη λύση που έψαχνες. Η εσωτερική αμφιβολία υποχωρεί.
- Υδροχόος: Σταματάς να δικαιολογείς καταστάσεις που σε πληγώνουν. Με μια νέα, τολμηρή προσέγγιση, οι δυσκολίες στη σχέση σου υποχωρούν δραστικά.
Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια (5/2/2026)
- Κριός: Δοκίμασε νέα πράγματα, αλλά με πρόγραμμα. Μην σπαταλάς ενέργεια χωρίς στόχο.
- Ταύρος: Κατάλαβε την αξία σου και μην χαρίζεσαι. Το να ζητάς την ανταμοιβή που σου αξίζει δεν είναι πλεονεξία.
- Δίδυμοι: Βγες από τη φυλακή της σιγουριάς. Η ρουτίνα σου κλέβει τον ενθουσιασμό, εμπιστεύσου ξανά το μέλλον.
- Καρκίνος: Μίλησε τώρα! Αν αποφεύγεις τις δύσκολες συζητήσεις, η πίεση θα μετατραπεί σε θυμό.
- Λέων: Μην περιμένεις να μαντέψουν οι άλλοι τι θέλεις. Εξέφρασε το πάθος και τις ανάγκες σου καθαρά.
- Παρθένος: Βγες από το πρόγραμμα. Η ανάγκη σου για έλεγχο σε περιορίζει. Κάτι καλύτερο σε περιμένει έξω από τη ρουτίνα.
- Ζυγός: Βάλτε χρώμα και φαντασία στην καθημερινότητά σου. Μια σχέση ή ένα σχέδιο χρειάζεται επειγόντως ανανέωση.
- Σκορπιός: Κόψε τους δεσμούς με ό,τι σε πληγώνει. Η απελευθέρωση από παλιές συνήθειες θα σου φέρει τεράστια ανακούφιση.
- Τοξότης: Η ειλικρίνεια είναι το όπλο σου σήμερα. Θα δεις καθαρά πώς νιώθεις πραγματικά μέσα σου.
- Αιγόκερως: Η αξία σου δεν ορίζεται από το χρήμα ή τη θέση σου. Πάρε τη δύναμή σου πίσω από τη γνώμη των άλλων.
- Υδροχόος: Σταμάτα να κρύβεσαι για να είναι οι άλλοι ευχαριστημένοι. Δείξε τα ταλέντα σου και πάρε τη θέση που σου αξίζει.
- Ιχθύες: Μάθε να λες «όχι». Βρες χρόνο για τον εαυτό σου και βάλε όρια σε όσους σε εξαντλούν.
