Ζώδια: Η Σελήνη στην Παρθένο φέρνει «αληθινό έρωτα». Αναλυτικές Προβλέψεις για τις 3 Φεβρουαρίου 2026

Σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, το πλανητικό σκηνικό μεταβάλλεται. Η Φθίνουσα Σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστικές συνδέσεις, μακριά από επιπολαιότητες. Είναι μια ημέρα που η αυθεντικότητα και ο σεβασμός γίνονται τα «κλειδιά» για να ανοίξουν πόρτες που οδηγούν σε βαθιές και βιώσιμες σχέσεις.

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα ερωτικά τους

1. Δίδυμοι: Η δύναμη της συνέπειας Για εσάς, η αγάπη σήμερα δεν είναι μια περαστική φάση, αλλά μια υπόθεση με διάρκεια. Η Φθίνουσα Σελήνη στην Παρθένο σάς ωθεί σε ουσιαστικές συζητήσεις που θωρακίζουν τη σχέση σας. Όσο περισσότερο επιτρέπετε στους άλλους να δουν τον πραγματικό σας εαυτό, τόσο πιο αληθινούς ανθρώπους θα προσελκύετε δίπλα σας.

2. Παρθένος: Η ώρα της επιβράβευσης Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας, η ημέρα αποκτά μια πολύ προσωπική χροιά. Συνειδητοποιείτε πόσο έχετε εξελιχθεί και πλέον μπορείτε να δεχτείτε την αγάπη χωρίς ανασφάλειες. Θα παρατηρήσετε τον άνθρωπο δίπλα σας να κάνει την υπέρβαση για εσάς, γεγονός που θα ανεβάσει το επίπεδο της σχέσης σας σε νέα ύψη.

3. Υδροχόος: Ο απόλυτος σεβασμός Σήμερα θα νιώσετε ότι σας εκτιμούν και σας φροντίζουν με έναν τρόπο που ίσως δεν είχατε συνηθίσει. Η Σελήνη στην Παρθένο σάς βοηθά να αναγνωρίσετε ότι βρίσκεστε σε μια υγιή σχέση, βασισμένη στον αλληλοσεβασμό. Μην φοβηθείτε αυτή την οικειότητα· απολαύστε τη φροντίδα που σας προσφέρεται, την αξίζετε.



Η «χρηστική» γωνία των άστρων

Η ευκαιρία: Έως τις 8 Φεβρουαρίου, το σύμπαν προσφέρει ευκαιρίες για το «επόμενο βήμα» στη ζωή σας. Μην τις αφήσετε να πάνε χαμένες.

Η συμβουλή: Ενεργήστε με ειλικρίνεια και δώστε προσοχή στους ανθρώπους που είναι ήδη δίπλα σας. Η αξιοπιστία είναι το πιο ελκυστικό σας χαρακτηριστικό σήμερα.

Αναλυτικές Προβλέψεις για τις 3 Φεβρουαρίου 2026

Κριός

Η ημέρα σάς καλεί να βάλετε σε τάξη την καθημερινότητά σας. Η Σελήνη στην Παρθένο ευνοεί την οργάνωση του εργασιακού σας χώρου και τη φροντίδα της υγείας σας. Μια εκκρεμότητα στη δουλειά μπορεί να λυθεί αν δώσετε προσοχή στις λεπτομέρειες που αγνοούσατε μέχρι τώρα.

Ταύρος

Ευνοϊκή ημέρα για εσάς, καθώς η Σελήνη στην Παρθένο σάς βοηθά να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας με πρακτικό τρόπο. Στα ερωτικά, η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική, ενώ αν έχετε παιδιά, είναι μια καλή στιγμή να ασχοληθείτε μαζί τους και να λύσετε τυχόν παρεξηγήσεις.

Δίδυμοι

Η προσοχή σας στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Ίσως χρειαστεί να ασχοληθείτε με μια επισκευή ή μια οργάνωση του προσωπικού σας χώρου. Οι συζητήσεις με τους οικείους σας θα έχουν συνέπεια και βάθος, βοηθώντας σας να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Καρκίνος

Ημέρα έντονης επικοινωνίας και μετακινήσεων. Το μυαλό σας δουλεύει σε γρήγορους ρυθμούς και μπορείτε να διεκπεραιώσετε γραφειοκρατικά ζητήματα ή συμφωνίες. Προσέξτε μόνο να μην γίνετε υπερβολικά επικριτικοί με τους γύρω σας, αναζητώντας την τελειότητα.

Λέων

Τα οικονομικά έρχονται στο προσκήνιο. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να κάνετε έναν προϋπολογισμό ή να βάλετε σε τάξη λογαριασμούς και έξοδα. Η Σελήνη σάς προτρέπει να αποφύγετε τις σπατάλες και να επενδύσετε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα.

Παρθένος

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας, είστε οι πρωταγωνιστές της ημέρας. Η διαίσθησή σας είναι οξυμένη και η ικανότητά σας να βλέπετε την αλήθεια πίσω από τα λόγια σάς δίνει πλεονέκτημα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να θέσετε τους δικούς σας όρους σε σχέσεις και συνεργασίες.

Ζυγός

Η ανάγκη σας για απομόνωση και ξεκούραση θα είναι έντονη σήμερα. Χρησιμοποιήστε την ημέρα για να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας και να κάνετε έναν εσωτερικό απολογισμό. Αποφύγετε τις σημαντικές αποφάσεις και αφήστε τα πράγματα να κυλήσουν ήρεμα στο παρασκήνιο.

Σκορπιός

Η κοινωνική σας ζωή ευνοείται. Οι φίλοι και οι ομάδες στις οποίες ανήκετε θα παίξουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Μπορείτε να βρείτε υποστήριξη σε ένα σχέδιό σας ή να λάβετε μια χρήσιμη συμβουλή από έναν συνεργάτη που εκτιμάτε.

Τοξότης

Η επαγγελματική σας εικόνα και οι στόχοι σας βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ημέρα απαιτεί σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Μια επιτυχία ή μια αναγνώριση των κόπων σας είναι πιθανή, αρκεί να δείξετε ότι έχετε τον έλεγχο και το σχέδιο για το επόμενο βήμα.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στην Παρθένο σάς ταιριάζει απόλυτα, ανοίγοντας τους ορίζοντές σας. Θέματα που σχετίζονται με σπουδές, ταξίδια ή νομικά ζητήματα προχωρούν θετικά. Η φιλοσοφία σας για τη ζωή γίνεται πιο πρακτική, βοηθώντας σας να υλοποιήσετε μακροπρόθεσμα πλάνα.

Υδροχόος

Η ημέρα φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν κοινά οικονομικά (δάνεια, εφορία, κληρονομικά) ή βαθιά συναισθήματα. Η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τυχόν ανασφάλειες στη σχέση σας και να νιώσετε πιο δεμένοι με τον σύντροφό σας.

Ιχθύες

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας απαιτούν προσοχή. Είναι η στιγμή να δείτε τους άλλους με ρεαλισμό και όχι μέσα από τα «ροζ γυαλιά» σας. Μια συζήτηση με τον σύντροφό σας μπορεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αρκεί να υπάρχει διάθεση για αμοιβαίες υποχωρήσεις.

