Ζώδια Φεβρουάριος 2026: Το «Τέλος μιας Εποχής» – Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Ο Φεβρουάριος δεν είναι απλώς ένας μήνας, αλλά ένας κοσμογονικός καταλύτης. Με την Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο (17/02) και τη μετακίνηση του Κρόνου, οι ισορροπίες ανατρέπονται. Δείτε πώς θα επηρεαστεί το ζώδιο και το δεκαήμερό σας.

♈ ΚΡΙΟΣ: Η ώρα της απόλυτης ωρίμανσης

Ο Κρόνος εισέρχεται στο ζώδιό σας (14/02) και σας αναγκάζει να αναλάβετε ευθύνες.

1ο δεκαήμερο: Ψυχολογική πίεση και κλείσιμο παλιών σχεδίων. Προσοχή στην υπερκόπωση.

2ο δεκαήμερο: Εξωστρέφεια και νέες κοινωνικές βάσεις.

3ο δεκαήμερο: Επαγγελματικές επιστροφές, αλλά μεγάλη προσοχή στα οικονομικά έξοδα.

♉ ΤΑΥΡΟΣ: Επαγγελματικές ευκαιρίες και ανατροπές

1ο δεκαήμερο: Δυναμική άνοδος στην καριέρα παρά το εσωτερικό άγχος.

2ο δεκαήμερο: Ιδανική στιγμή για συμφωνίες και συμβόλαια.

3ο δεκαήμερο: Επανασυνδέσεις για τους περισσότερους, αλλά οι γεννημένοι 16-20/5 προσέξτε ξαφνικές ρήξεις λόγω Έκλειψης.

♊ ΔΙΔΥΜΟΙ: Κοινωνική καταξίωση και μυστικά

1ο δεκαήμερο: Τάση απομόνωσης, αλλά επαγγελματική αναγνώριση.

2ο δεκαήμερο: Οικονομική και επαγγελματική επιτυχία, ειδικά μετά τις 6/2.

3ο δεκαήμερο: Προτάσεις από το παρελθόν. Προσοχή σε παρασκηνιακά χτυπήματα στη δουλειά.

♋ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πνευματική επέκταση VS Επαγγελματική πίεση

1ο δεκαήμερο: Ταξίδια και σπουδές ανοίγουν ορίζοντες, αλλά η καριέρα δέχεται πιέσεις.

2ο δεκαήμερο: Το "χρυσό" διάστημα 8-12 Ιουλίου φέρνει επιτυχία σε καρδιά και στόχους.

3ο δεκαήμερο: Ειδήσεις από μακριά. Προσοχή σε "φίλους" που μπορεί να σας προδώσουν.

♌ ΛΕΩΝ: Οικονομική ανάσα και σχέσεις «φωτιά»

1ο δεκαήμερο: Σημαντική οικονομική ανακούφιση και νέα αισιοδοξία.

2ο δεκαήμερο: Δικαίωση και απελευθέρωση από βαρίδια. Πιθανός νέος έρωτας.

3ο δεκαήμερο: Για τους γεννημένους στο τέλος του ζωδίου, ο μήνας φέρνει ανατροπές στην καριέρα.

♍ ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η μεγάλη απελευθέρωση

1ο δεκαήμερο: Ο Κρόνος φεύγει από απέναντί σας! Νέοι έρωτες και συνεργασίες ξεκινούν.

2ο δεκαήμερο: Μαγικό διάστημα 8-12 Σεπτεμβρίου για προσωπική ευτυχία.

3ο δεκαήμερο: Οι "πρωταθλητές" των επανασυνδέσεων. Παλιοί έρωτες επιστρέφουν.

♎ ΖΥΓΟΣ: Κρίση στις σχέσεις

1ο δεκαήμερο: Πολύ δύσκολη περίοδος. Ο Κρόνος φέρνει χωρισμούς ή διάλυση συνεργασιών.

2ο δεκαήμερο: Πιο ήρεμο τοπίο με επαγγελματικές προαγωγές.

3ο δεκαήμερο: Επαγγελματική δικαίωση, αλλά προσοχή σε οικονομικές απώλειες (μετά τις 18/10).

♏ ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ερωτικό πάθος και εργασιακό άγχος

1ο δεκαήμερο: Δημιουργικότητα και έρωτας, αλλά πίεση στην καθημερινή δουλειά.

2ο δεκαήμερο: Σταθερότητα και λύσεις στο σπίτι. Ένας ξαφνικός έρωτας σας αναστατώνει.

3ο δεκαήμερο: Προσοχή σε ανατροπές στο σπίτι και τις σχέσεις για τους γεννημένους στο τέλος του ζωδίου.

♐ ΤΟΞΟΤΗΣ: Εστίαση στην οικογένεια

1ο δεκαήμερο: Χαρές και λύσεις σε θέματα ακινήτων. Προσοχή σε τοξικές ερωτικές σχέσεις.

2ο δεκαήμερο: Διασκέδαση και ταξίδια. Γεμίζετε τσέπες και καρδιά.

3ο δεκαήμερο: Προβλήματα επικοινωνίας και ασυνεννοησία στα εργασιακά.

♑ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Νέες ευθύνες και κοινωνική άνοδος

1ο δεκαήμερο: Εξωστρέφεια και ταξίδια, αλλά βάρη στην οικογενειακή περιουσία.

2ο δεκαήμερο: "Χρυσή" περίοδος 6-10 Ιανουαρίου για νέες γνωριμίες και συνεργασίες.

3ο δεκαήμερο: Οικονομικές θύελλες και ξαφνικά έξοδα για τους γεννημένους μετά τις 16/1.

♒ ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο πρωταγωνιστής των αλλαγών

1ο δεκαήμερο: Οικονομική άνοδος, αλλά παρεξηγήσεις με το στενό περιβάλλον.

2ο δεκαήμερο: Ιδανική στιγμή για εύρεση εργασίας (5-8 Φεβρουαρίου).

3ο δεκαήμερο: Η Έκλειψη στο ζώδιό σας φέρνει καρμικές αλλαγές και ένταση.

♓ ΙΧΘΥΕΣ: Τέλος στην ταλαιπωρία

1ο δεκαήμερο: Ο Κρόνος φεύγει από πάνω σας! Η ψυχολογία ανεβαίνει, αλλά προσέξτε τα έξοδα.

2ο δεκαήμερο: Απίστευτη τύχη σε έρωτα και χρήμα (6-10 Μαρτίου).

3ο δεκαήμερο: Επανασυνδέσεις και νέα ξεκινήματα. Το βάσανο τελειώνει οριστικά στις 14/2.

