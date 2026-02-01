Ζώδια Σήμερα 01/02: Η Πανσέληνος ταράζει τα νερά – Αποκαλύψεις για τους Λέοντες και ανατροπές για 3 ακόμα ζώδια

Κυριακή με Πανσέληνο σήμερα, 1η Φεβρουαρίου, και το πλανητικό σκηνικό φέρνει στο φως αλήθειες που πολλοί προσπαθούσαν να αποφύγουν. Η Σελήνη ολοκληρώνει τον κύκλο της και η ενέργειά της στρέφει την προσοχή μας στις διαπροσωπικές σχέσεις και τα πραγματικά μας συναισθήματα.

Ο "πρωταγωνιστής" της ημέρας: Λέων

Για εσάς τους Λέοντες, η Πανσέληνος είναι καθοριστική. Ρίχνει άπλετο φως στα πραγματικά σας συναισθήματα, αναγκάζοντάς σας να δείτε καθαρά τι λειτουργεί και τι όχι στη ζωή σας. Ίσως χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις που αναβάλατε καιρό. Η αλήθεια μπορεί να πονάει, αλλά είναι λυτρωτική.

Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέξουν:

Υδροχόος: Η Πανσέληνος απέναντί σας φέρνει εντάσεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Μην πιέζετε καταστάσεις, αφήστε τη σκόνη να καθίσει πριν μιλήσετε. Ταύρος: Επαγγελματικά ζητήματα ή θέματα σπιτιού έρχονται στο προσκήνιο. Προσπαθήστε να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στα "πρέπει" και τα "θέλω" σας. Σκορπιός: Η συναισθηματική φόρτιση είναι μεγάλη. Αποφύγετε τις παρορμητικές κινήσεις και εστιάστε στην αυτοφροντίδα σας.

Σύντομες προβλέψεις για τα υπόλοιπα ζώδια:

Κριός: Κοινωνικές επαφές και σχέδια για το μέλλον ευνοούνται.

Δίδυμοι: Προσέξτε τα έξοδα και τις οικονομικές συμφωνίες.

Καρκίνος: Η Πανσέληνος σας καλεί να επενδύσετε στον εαυτό σας.

Παρθένος: Χρειάζεστε ξεκούραση. Μην αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα αντέχετε.

Ζυγός: Νέες γνωριμίες και δημιουργικότητα στο ζενίθ.

Τοξότης: Ταξίδια (έστω και νοητά) και πνευματικές αναζητήσεις.

Αιγόκερως: Εστιάστε στις βαθύτερες ανάγκες σας και σε κοινά οικονομικά.

Ιχθύες: Η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση για να μην πνιγείτε.

Madata Tip: Οι Πανσέληνοι είναι πάντα ημέρες εκτόνωσης. Μην παίρνετε οριστικές αποφάσεις πάνω στην ένταση της στιγμής – περιμένετε 1-2 μέρες να ηρεμήσει το ενεργειακό πεδίο.

