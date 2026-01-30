Αισθηματικές προβλέψεις 2-8 Φεβρουαρίου: Τα 5 ζώδια που θα ζήσουν έναν «αναγεννημένο» έρωτα

Με τον Φεβρουάριο να μπαίνει δυναμικά, το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και φέρνει ευχάριστες ανατροπές στις σχέσεις. Η επιστροφή του Ουρανού σε ορθή πορεία στον Ταύρο στις 3 Φεβρουαρίου ανοίγει έναν δρόμο ειλικρίνειας και ανάπτυξης. Αν ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω ζώδια, ετοιμαστείτε για μια εβδομάδα γεμάτη συναίσθημα και νέες προοπτικές.

Ποια ζώδια ευνοούνται αυτή την εβδομάδα;

Σκορπιός: Η επικοινωνία με τον σύντροφό σας γίνεται πιο ουσιαστική. Ο Ουρανός φέρνει απαντήσεις σε όσα σας απασχολούσαν, ενώ αν είστε ελεύθεροι, μια νέα γνωριμία που ξεκινά τώρα έχει προοπτικές να κρατήσει για πάντα.



Η επικοινωνία με τον σύντροφό σας γίνεται πιο ουσιαστική. Ο Ουρανός φέρνει απαντήσεις σε όσα σας απασχολούσαν, ενώ αν είστε ελεύθεροι, μια νέα γνωριμία που ξεκινά τώρα έχει προοπτικές να κρατήσει για πάντα. Ιχθύες : Η ανάγκη για μια νέα αρχή είναι έντονη. Μια παλιά σύνδεση από το παρελθόν μπορεί να επανέλθει, αλλά αυτή τη φορά έχετε τη σοφία να τη διαχειριστείτε διαφορετικά. Ακούστε την καρδιά σας και όχι τις ανασφάλειές σας.



: Η ανάγκη για μια νέα αρχή είναι έντονη. Μια παλιά σύνδεση από το παρελθόν μπορεί να επανέλθει, αλλά αυτή τη φορά έχετε τη σοφία να τη διαχειριστείτε διαφορετικά. Ακούστε την καρδιά σας και όχι τις ανασφάλειές σας. Παρθένος: Ο Ερμής εισέρχεται στο απέναντί σας ζώδιο, τους Ιχθύες, βοηθώντας σας να εκφραστείτε με ευαλωτότητα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να λύσετε εκκρεμότητες και να σχεδιάσετε το κοινό σας μέλλον χωρίς βιασύνη.



Ο Ερμής εισέρχεται στο απέναντί σας ζώδιο, τους Ιχθύες, βοηθώντας σας να εκφραστείτε με ευαλωτότητα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να λύσετε εκκρεμότητες και να σχεδιάσετε το κοινό σας μέλλον χωρίς βιασύνη. Κριός: Ισορροπία και συναισθηματική ικανοποίηση. Μια φιλία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω, ενώ αν είστε σε σχέση, θα βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προσωπική σας ελευθερία και τον ποιοτικό χρόνο με τον σύντροφό σας.



Ισορροπία και συναισθηματική ικανοποίηση. Μια φιλία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω, ενώ αν είστε σε σχέση, θα βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προσωπική σας ελευθερία και τον ποιοτικό χρόνο με τον σύντροφό σας. Καρκίνος: Τύχη, περιπέτεια και δέσμευση. Ο Βόρειος Δεσμός σας ωθεί να βγείτε από τη ζώνη ασφαλείας σας. Μην φοβηθείτε να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο ή να συζητήσετε ένα «δύσκολο» θέμα με το ταίρι σας.

Το μυστικό της εβδομάδας: Μην κρίνετε τα συναισθήματά σας. Αγκαλιάστε τα, καθώς είναι ο οδηγός σας για να βρείτε την ευθυγράμμιση που αναζητάτε στην αγάπη.



Αστρολογικό Ημερολόγιο (2-8 Φεβρουαρίου)

Ημερομηνία - Γεγονός - Επίδραση

3 Φεβρουαρίου - Ουρανός ορθόδρομος στον Ταύρο - Ξαφνικές αλλά θετικές αλλαγές στις σχέσεις.

4 Φεβρουαρίου - Σελήνη στην Παρθένο με Δία - Νέα αρχή και επίλυση παλιών ζητημάτων.

6 Φεβρουαρίου - Ερμής στους Ιχθύες - Ευάλωτη και ειλικρινής επικοινωνία.

7 Φεβρουαρίου - Σελήνη στον Ζυγό με Αφροδίτη - Ρομαντισμός και αποκάλυψη κρυφών συναισθημάτων.

Διαβάστε ακόμα: Φεβρουάριος 2026: Η πιο τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο – Ο μήνας των μεγάλων ανατροπών