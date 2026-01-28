Φεβρουάριος 2026: Η πιο τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο – Ο μήνας των μεγάλων ανατροπών

Ο Φεβρουάριος φέρνει το Σεληνιακό Νέο Έτος και την απαραίτητη ώθηση για να υλοποιηθούν όνειρα ετών. Δείτε ποια ημερομηνία πρέπει να κυκλώσετε στο ημερολόγιό σας ανάλογα με το ζώδιό σας.

Σύμφωνα με την αστρολογική ανάλυση, ο Φεβρουάριος θα κάνει τα πάντα στη ζωή σας να φαίνονται διαφορετικά. Η ενέργεια του Υδροχόου κυριαρχεί, προωθώντας την αυθεντικότητα και την ελευθερία, ενώ ο Ουρανός στον Ταύρο φέρνει στην επιφάνεια τους καρπούς των προσπαθειών που ξεκίνησαν ήδη από το 2018.

Οι τυχερότερες ημέρες του Φεβρουαρίου 2026 ανά ζώδιο:

Κριός: Η τυχερότερη ημέρα σου είναι η Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Η Πανσέληνος στον Λέοντα φέρνει χαρά και δημιουργικότητα, καλώντας σε να εστιάσεις στην προσωπική σου ευτυχία και όχι μόνο στις υποχρεώσεις.

Ταύρος: Κύκλωσε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Η Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο ανοίγει έναν νέο κύκλο στην καριέρα σου που θα φέρει αναγνώριση και επαγγελματική αφθονία τα επόμενα χρόνια.

Δίδυμοι: Η δική σου μέρα είναι η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Η ενέργεια της Έκλειψης διώχνει τη στασιμότητα και φέρνει προοδευτική κίνηση, κάνοντας τα όνειρα της ψυχής σου επιτέλους πραγματικότητα.

Καρκίνος: Η τύχη σου χτυπά την πόρτα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου. Ο ανάδρομος Ερμής σου φέρνει τη δεύτερη ευκαιρία που περίμενες για να υλοποιήσεις σχέδια που είχαν κολλήσει.

Λέων: Η τυχερότερη μέρα σου είναι η Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Με τον Ουρανό σε ευθεία πορεία, ξεκινά μια περίοδος αναδόμησης στην καριέρα σου με θετικές εξελίξεις και νέες προτάσεις.

Παρθένος: Η Τρίτη 3 Φεβρουαρίου είναι η μέρα σου. Ο Ουρανός σε καλεί να μην κοιτάς πίσω και να αγκαλιάσεις μια νέα πραγματικότητα γεμάτη σταθερότητα και προσωπική ελευθερία.

Ζυγός: Εστίασε στην Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Η Έκλειψη στον Υδροχόο ανανεώνει τον ρομαντισμό και τη δημιουργικότητά σου, αρκεί να αφήσεις την καρδιά σου να σε οδηγήσει.

Σκορπιός: Η τύχη σου έρχεται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Η Πανσέληνος στον Λέοντα σε βοηθά να πετύχεις επαγγελματικούς στόχους και να διεκδικήσεις τη θέση που σου αξίζει.

Τοξότης: Η δική σου μέρα είναι η Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Η διαίσθησή σου θα είναι ο καλύτερος οδηγός για να θέσεις τα θεμέλια της αφθονίας που έρχεται τους επόμενους μήνες.

Αιγόκερως: Η τυχερότερη μέρα σου είναι η Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Μπαίνεις σε μια περίοδο σταθερότητας σε σχέσεις και οικογένεια, ενώ υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για αγορά σπιτιού.

Υδροχόος: Η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου είναι η μέρα της μεγάλης σου μεταμόρφωσης. Η Έκλειψη στο ζώδιό σου σε βοηθά να σπάσεις κάθε περιορισμό και να ζήσεις την αυθεντική ζωή που ονειρεύεσαι.

Ιχθείς: Η τύχη σου είναι η Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Είναι η στιγμή της πλήρωσης για σένα, με επαγγελματική πρόοδο, νέα συμβόλαια και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Τι να προσέξετε αυτόν τον μήνα

Αν και η τύχη εισρέει άφθονη, οι αστρολόγοι προειδοποιούν:

Μην βιάζεστε: Ο ρυθμός θα είναι γρήγορος, αλλά η παρορμητικότητα μπορεί να κοστίσει. Ακούστε τη διαίσθηση: Ειδικά για τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος), η εσωτερική φωνή θα είναι ο ασφαλέστερος οδηγός στις 17 Φεβρουαρίου. Εμπιστευτείτε το πεπρωμένο: Ο Κρόνος στον Κριό φέρνει μια εποχή αφοσίωσης που θα κρατήσει μέχρι το 2028.

Διαβάστε ακόμα: Φεβρουάριος 2026: Τα 5 ζώδια που θα ζήσουν την απόλυτη ερωτική ανατροπή