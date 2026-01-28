Φεβρουάριος 2026: Τα 5 ζώδια που θα ζήσουν την απόλυτη ερωτική ανατροπή

Η ενέργεια του «Πύρινου Ίππου» και η Σεληνιακή Έκλειψη φέρνουν καινοτομία και πεπρωμένο. Ποιοι βλέπουν τη σχέση τους να βελτιώνεται και ποιοι επιστρέφουν σε παλιούς έρωτες.

Ο Φεβρουάριος του 2026 φέρνει μαζί του το Σεληνιακό Νέο Έτος και μια σπάνια αστρολογική δυναμική. Με τον Ουρανό να επιστρέφει σε ορθή πορεία και την Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου, η μοίρα παίρνει τα ηνία.

Οι πρωταγωνιστές του μήνα

Υδροχόος: Η αγάπη επιστρέφει με την Πανσέληνο στον Λέοντα την 1η Φεβρουαρίου. Αν είστε σε σχέση, νιώθετε επιτέλους ότι σας εκτιμούν για αυτό που πραγματικά είστε. Οι ελεύθεροι ανακτούν την αυτοπεποίθησή τους και απελευθερώνονται από παλιούς πόνους.



Σκορπιός: Μπαίνετε στην εποχή των απαντήσεων. Με τον Ουρανό ορθόδρομο στον τομέα των σχέσεών σας από τις 3 Φεβρουαρίου, η αστάθεια που βιώνατε από το 2018 τελειώνει. Σχέσεις που «έπρεπε» να είναι μαζί, επιτέλους ενώνονται.



Παρθένος: Η Αφροδίτη στους Ιχθύες από τις 10 Φεβρουαρίου μετατρέπει τον μήνα σε απόλυτο αφροδισιακό. Προσοχή όμως μετά τις 26 του μήνα: ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει έναν πρώην στην πόρτα σας για μια δεύτερη ευκαιρία.



Λέων: Μια νέα εποχή ξεκινά με την Έκλειψη στον Υδροχόο στις 17 Φεβρουαρίου. Η σχέση σας μεταμορφώνεται και ανεβαίνει επίπεδο, ενώ οι ελεύθεροι μπορεί να αλλάξετε γνώμη ξαφνικά για ένα πρόσωπο που μόλις γνωρίσατε.



Ζυγός: Ο Κρόνος συναντά τον Ποσειδώνα στις 20 Φεβρουαρίου, φέρνοντας μια κρίσιμη στιγμή ειλικρίνειας. Είναι η ώρα να αναλάβετε την ευθύνη για λάθη του παρελθόντος και να χτίσετε κάτι πιο βαθύ, αρκεί να αποφύγετε τα ξεσπάσματα θυμού.

