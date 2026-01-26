Ζώδια: Εβδομάδα αποκαλύψεων και ξεκαθαρισμάτων – Πρόβλεψη για το δικό σας ζώδιο έως την 1η Φεβρουαρίου

Η εβδομάδα από 26 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται έντονη και αποκαλυπτική. Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη αναλύει πώς οι πλανητικές μετακινήσεις επηρεάζουν την καθημερινότητα, τα αισθηματικά και τα επαγγελματικά σας.

Κριός

Η εβδομάδα σε φέρνει σε διαδικασία ξεκαθαρίσματος. Έχεις την ανάγκη να πάρεις αποστάσεις από ανθρώπους ή καταστάσεις που σε πιέζουν ψυχικά. Οι σκέψεις σου βαθαίνουν και δεν συμβιβάζεσαι πια με επιφανειακές απαντήσεις.

Ταύρος

Σου ζητά να επαναπροσδιορίσεις στόχους και φιλοδοξίες. Κάποιες ανησυχίες γύρω από την πορεία σου σε ωθούν να δεις πιο σοβαρά τι αξίζει να συνεχίσεις. Δεν είναι περίοδος βιασύνης, αλλά στρατηγικής.

Δίδυμοι

Αυτή η εβδομάδα ανοίγει το μυαλό σου και σε βάζει σε σκέψεις για το μέλλον. Παλιές αντιλήψεις δοκιμάζονται και καλείσαι να αφήσεις πίσω τρόπους σκέψης που σε περιορίζουν. Οι συζητήσεις θα είναι αποκαλυπτικές.

Καρκίνος

Έρχεσαι σε βαθιά επαφή με τα συναισθήματά σου. Θέματα εμπιστοσύνης και εσωτερικών φόβων βγαίνουν στην επιφάνεια για να τα θεραπεύσεις. Έχεις ισχυρή διαίσθηση και βλέπεις πίσω από τις λέξεις.

Λέων

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και λειτουργούν σαν καθρέφτης. Ανακαλύπτεις πλευρές του εαυτού σου που χρειάζονται ωριμότητα. Μπορεί να υπάρξουν έντονες στιγμές, αλλά και ευκαιρίες για ουσιαστικά ξεκαθαρίσματα.

Παρθένος

Η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση. Η εβδομάδα σε βοηθά να δεις τι χρειάζεται βελτίωση στη ρουτίνα ή στην εργασία σου. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές, αρκεί να μην πιέσεις υπερβολικά τον εαυτό σου.

Ζυγός

Ενεργοποιείται η δημιουργικότητά σου. Θέλεις να νιώσεις ότι αναγνωρίζεται η αξία σου. Παράλληλα, έρχονται στην επιφάνεια συναισθήματα που ζητούν ειλικρίνεια. Οι σχέσεις εξελίσσονται μέσα από αλήθειες, όχι συμβιβασμούς.

Σκορπιός

Το ενδιαφέρον στρέφεται σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Παλιές καταστάσεις ζητούν επίλυση και δεν μπορείς πλέον να τις αγνοήσεις. Έχεις ανάγκη να νιώσεις σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια.

Τοξότης

Η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο. Λόγια και συζητήσεις έχουν βάθος και μπορεί να φέρουν σημαντικές αποκαλύψεις. Είναι καλή περίοδος για να οργανώσεις ιδέες και να διορθώσεις λάθη του παρελθόντος.

Αιγόκερως

Μπαίνεις σε σκέψεις γύρω από αξίες και υλικές προσκολλήσεις. Καταλαβαίνεις τι πραγματικά έχει σημασία και τι λειτουργεί πια σαν βάρος. Μπορείς να κάνεις πιο ώριμες επιλογές, αρκεί να μη φοβηθείς την αλλαγή.

Υδροχόος

Είναι μια δυνατή εβδομάδα για προσωπικές συνειδητοποιήσεις. Έρχεσαι πιο κοντά στις επιθυμίες σου και καλείσαι να πάρεις θέση. Η ένταση μπορεί να γίνει δύναμη, αν τη διοχετεύσεις σωστά σε νέα ξεκινήματα.

Ιχθύες

Η εβδομάδα λειτουργεί καθαρτικά. Παλιά συναισθήματα, ενοχές ή φόβοι ζητούν αναγνώριση για να απελευθερωθούν. Δεν είναι περίοδος δράσης, αλλά εσωτερικής ανασύνταξης για να προχωρήσεις πιο ήρεμος.

