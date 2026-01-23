Ζώδια: Προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο 24 - 25 Ιανουαρίου 2026 αναλυτικά ανά ζώδιο

Το Σαββατοκύριακο 24-25 Ιανουαρίου 2026 χαρακτηρίζεται από την έντονη επιρροή του Υδροχόου, καθώς ο Ήλιος βρίσκεται ήδη στο ζώδιο αυτό, ωθώντας μας σε κοινωνικές επαφές, επαναστατικές ιδέες και ανάγκη για ελευθερία. Ωστόσο, η Σελήνη που κινείται στον Κριό το Σάββατο και στον Ταύρο την Κυριακή, δημιουργεί μια εναλλαγή ανάμεσα στην παρορμητικότητα και την ανάγκη για ασφάλεια.

Ακολουθούν οι αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο:

Κριός

Το Σάββατο η Σελήνη στο ζώδιό σας σάς δίνει απίστευτη ενέργεια. Είναι η ιδανική μέρα για να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο ή να αθληθείτε. Την Κυριακή, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα οικονομικά σας. Προσέξτε τις παρορμητικές αγορές.

Love tip: Μην πιέζετε τον σύντροφό σας να ακολουθήσει τους δικούς σας εξαντλητικούς ρυθμούς.

Ταύρος

Το Σάββατο προτιμήστε την απομόνωση και την ξεκούραση, καθώς το παρασκήνιο είναι έντονο. Η Κυριακή όμως είναι η δική σας μέρα! Η Σελήνη μπαίνει στο ζώδιό σας και σας κάνει πρωταγωνιστές. Η γοητεία σας είναι στα ύψη.

Love tip: Μια γαστρονομική έξοδος την Κυριακή θα αναθερμάνει τη σχέση σας.

Δίδυμοι

Ένα άκρως κοινωνικό Σάββατο σας περιμένει. Φίλοι και ομαδικές δραστηριότητες θα σας γεμίσουν χαρά. Την Κυριακή, όμως, η ενέργειά σας πέφτει. Χρειάζεστε χρόνο με τον εαυτό σας για να ανασυγκροτηθείτε ενόψει της νέας εβδομάδας.

Love tip: Μια ειλικρινής συζήτηση με έναν φίλο μπορεί να αποκαλύψει κρυφά συναισθήματα.

Καρκίνος

Το Σάββατο εστιάζετε σε κοινωνικές υποχρεώσεις ή θέματα που αφορούν την εικόνα σας. Η Κυριακή είναι πολύ πιο χαλαρή και ευχάριστη, με την έμφαση να δίνεται σε φιλικά πρόσωπα και σχέδια για το μέλλον.

Love tip: Μην αφήνετε τα επαγγελματικά άγχη να επηρεάζουν το κλίμα στο σπίτι.

Λέων

Το Σάββατο ευνοεί τις μετακινήσεις, τις επαφές με άτομα από μακριά και την πνευματική αναζήτηση. Την Κυριακή, ίσως χρειαστεί να ασχοληθείτε με κάποια οικογενειακή ή επαγγελματική υποχρέωση που δεν επιδέχεται αναβολή.

Love tip: Η αυτοπεποίθησή σας τραβάει τα βλέμματα, αλλά προσέξτε την εγωιστική συμπεριφορά.

Παρθένος

Εσωστρεφές το Σάββατο, με έντονα συναισθήματα και ίσως κάποια οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν. Η Κυριακή όμως σας «ξεμπλοκάρει». Είναι εξαιρετική μέρα για μια εκδρομή ή για να έρθετε σε επαφή με κάτι που σας εμπνέει.

Love tip: Αφήστε τις λεπτομέρειες στην άκρη και απολαύστε τη στιγμή.



Ζυγός

Το Σάββατο οι σχέσεις και οι συνεργασίες είναι στο επίκεντρο. Ίσως υπάρξει μια μικρή ένταση με τον σύντροφό σας. Την Κυριακή, το κλίμα γίνεται πιο βαθύ και ερωτικό, αλλά και πιο κτητικό.

Love tip: Δείξτε κατανόηση στις ανάγκες των άλλων χωρίς να θυσιάζετε τις δικές σας.

Σκορπιός

Το Σάββατο είναι γεμάτο δουλειές και υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Οργανώστε τον χώρο σας. Την Κυριακή, η Σελήνη απέναντί σας στον Ταύρο φέρνει τις σχέσεις σας στο προσκήνιο. Ιδανική μέρα για ραντεβού.

Love tip: Μια υποχώρηση σε μια διαφωνία θα φέρει απρόσμενη ηρεμία.

Τοξότης

Δημιουργικό και παθιασμένο το Σάββατο για εσάς. Η Σελήνη στον Κριό σάς ταιριάζει απόλυτα και ευνοεί τη διασκέδαση. Την Κυριακή, κατεβάστε ρυθμούς και φροντίστε τη σωματική σας υγεία και τη διατροφή σας.

Love tip: Το φλερτ είναι το δυνατό σας σημείο αυτό το διήμερο. Εκμεταλλευτείτε το!

Αιγόκερως

Το Σάββατο το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν την προσοχή σας. Μπορεί να νιώσετε μια πίεση από οικεία πρόσωπα. Την Κυριακή, η διάθεση αλλάζει προς το καλύτερο. Η μέρα ευνοεί τον έρωτα, τη δημιουργία και τα παιδιά.

Love tip: Αφεθείτε στο συναίσθημα και βγάλτε την πιο παιχνιδιάρικη πλευρά σας.

Υδροχόος

Με τον Ήλιο στο ζώδιό σας, είστε οι πρωταγωνιστές του μήνα. Το Σάββατο είναι γεμάτο τηλεφωνήματα, συναντήσεις και ειδήσεις. Την Κυριακή, θα νιώσετε την ανάγκη να μείνετε σπίτι και να απολαύσετε την άνεσή σας.

Love tip: Μια νέα γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον είναι πολύ πιθανή.

Ιχθύες

Το Σάββατο εστιάζετε σε πρακτικά ζητήματα και στην ασφάλεια που σας προσφέρουν τα υλικά αγαθά. Την Κυριακή, η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκφράσετε τις σκέψεις σας σε αδέλφια ή γείτονες.

Love tip: Μην ωραιοποιείτε καταστάσεις που σας πληγώνουν. Δείτε την αλήθεια.





Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο του 2026 είναι ιδανικό για κοινωνική δικτύωση, λόγω της κυριαρχίας του Υδροχόου. Ωστόσο, η μετάβαση της Σελήνης από τον Κριό στον Ταύρο υποδηλώνει ότι ενώ θα ξεκινήσουμε με ορμή και ενθουσιασμό, θα καταλήξουμε να αναζητάμε την ποιότητα, το καλό φαγητό και την ηρεμία.

