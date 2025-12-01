Δεκέμβριος 2025: Τι Φέρνει ο Τελευταίος Μήνας της Χρονιάς για Κάθε Ζώδιο

Ο Δεκέμβριος μπαίνει δυναμικά και κλείνει τη χρονιά με αναθεωρήσεις, ευκαιρίες, ξεκαθαρίσματα αλλά και σημαντικές στιγμές για κάθε ζώδιο. Οι ενέργειες του μήνα φέρνουν αποκαλύψεις, αποφάσεις και νέα ξεκινήματα, ανάλογα με το τι χρειάζεται ο καθένας. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι προβλέπεται.

♈ Κριός

Ο μήνας σε ωθεί να ανασυγκροτηθείς και να πάρεις τον έλεγχο πίσω στη ζωή σου. Αποκαλύψεις στις αρχές Δεκεμβρίου σε βοηθούν να ξεχωρίσεις ποιοι αξίζουν τη θέση τους δίπλα σου.

Στα επαγγελματικά χρειάζεται στρατηγική και όχι παρορμητισμός.

Στα αισθηματικά, οι ελεύθεροι γίνονται πιο ελκυστικοί και μια νέα γνωριμία μοιάζει πιθανή, ενώ οι δεσμευμένοι πρέπει να αποφύγουν τις παρεξηγήσεις.

♉ Ταύρος

Ο Δεκέμβριος φέρνει μάθημα ψυχραιμίας και σταθερότητας. Ασχολείσαι με τα οικονομικά και τις μελλοντικές σου συμφωνίες, ενώ παράλληλα νιώθεις την ανάγκη να καθαρίσεις τον κοινωνικό σου κύκλο. Νέες φλογερές γνωριμίες προκύπτουν μέσα από τη δουλειά για τους ελεύθερους, ενώ οι δεσμευμένοι χρειάζεται να στηριχτούν σε συνειδητές ...

