Ο CEO της OpenAI: «Απαίσιο που τόση RAM βρίσκεται στα χέρια χρηστών υπολογιστών»

Ο Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την αξιοποίηση της μνήμης RAM στους προσωπικούς υπολογιστές. Εν μέσω αυξανόμενων τιμών για τη μνήμη RAM που επιβαρύνουν τους καταναλωτές, ο Altman εξέφρασε την άποψη ότι η διατήρηση μεγάλων ποσοτήτων μνήμης στους υπολογιστές των χρηστών αποτελεί κακή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Κατά τον ίδιο, οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ πιο αποτελεσματικά στα data centers των εταιρειών.

Οι δηλώσεις του Sam Altman για τη μνήμη RAM

Ο επικεφαλής της OpenAI αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην τάση εκτέλεσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τοπικά, δηλαδή απευθείας στους προσωπικούς υπολογιστές, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με κάποια υπηρεσία cloud. Σύμφωνα με τον Sam Altman, αυτή η προσέγγιση δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά τη διαθέσιμη μνήμη. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «από την άποψη της παγκόσμιας κατανομής πόρων, είναι πραγματικά απαίσιο να έχει ο καθένας τόσο πολλή DRAM στον υπολογιστή του».

Με αυτές τις δηλώσεις, ο Altman υποστήριξε ότι η μνήμη RAM που βρίσκεται στους προσωπικούς υπολογιστές θα ήταν καλύτερα να βρίσκεται αλλού. Το «κάπου αλλού», όπως προκύπτει από τη λογική του, δεν είναι άλλοι προσωπικοί υπολογιστές, αλλά τα data centers των εταιρειών. Εκεί, οι εταιρείες θα μπορούσαν να χρεώνουν τους χρήστες για τη χρήση των υπολογιστικών τους πόρων.

Η λογική πίσω από την πρόταση

Ο Sam Altman εξήγησε τη θέση του υποστηρίζοντας ότι η μνήμη RAM στους προσωπικούς υπολογιστές μπορεί να χρησιμοποιείται μόλις το 5% του χρόνου. Αντίθετα, στα data centers, η ίδια μνήμη θα μπορούσε να αξιοποιείται πολύ πιο εντατικά και αποτελεσματικά. Για τον Altman, το πρόβλημα δεν έγκειται στην αύξηση των τιμών της RAM ή στη δυσκολία των καταναλωτών να προμηθευτούν το απαραίτητο hardware.

Επίσης, δεν θεωρεί πρόβλημα το γεγονός ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης απορροφούν τεράστιες ποσότητες υπολογιστικών πόρων, συμβάλλοντας έτσι στην εκτίναξη της ζήτησης. Αντιθέτως, το πρόβλημα, κατά τη δική του οπτική, είναι ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να κατέχουν υπολογιστικούς πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με μεγαλύτερη κερδοφορία από τις εταιρείες.

Το πρόβλημα των καταναλωτών και η οπτική της OpenAI

Οι τιμές της μνήμης RAM συνεχίζουν να αυξάνονται, γεγονός που προκαλεί σημαντικούς πονοκεφάλους στους χρήστες υπολογιστών που δυσκολεύονται να αγοράσουν τον εξοπλισμό που χρειάζονται. Η OpenAI, η εταιρεία που διευθύνει ο Sam Altman, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και επενδύει τεράστια ποσά σε AI data centers. Αυτές οι επενδύσεις συμβάλλουν στην εκρηκτική ζήτηση για μνήμες, ένα φαινόμενο που οδηγεί σε αυξήσεις τιμών, τις οποίες καλούνται τελικά να πληρώσουν οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Η λογική του Altman, όπως εκφράστηκε, εστιάζει στην παγκόσμια κατανομή των πόρων, θεωρώντας ότι η τρέχουσα κατάσταση όπου η μνήμη βρίσκεται σε προσωπικούς υπολογιστές είναι αναποτελεσματική. Η εταιρεία του, μέσω των επενδύσεών της, ενισχύει την τάση συγκέντρωσης υπολογιστικών πόρων σε κεντρικά σημεία, κάτι που, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, θα ήταν το ιδανικό σενάριο για την αποτελεσματική αξιοποίηση της μνήμης.

Έντονες αντιδράσεις στα social media

Οι δηλώσεις του Sam Altman προκάλεσαν άμεσες και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν τις απόψεις του ως υποκριτικές, δεδομένου του ρόλου της OpenAI στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και της επίδρασής της στις τιμές της μνήμης RAM. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αντίφαση μεταξύ της επιθυμίας για συγκέντρωση πόρων στα data centers και της επιβάρυνσης που υφίστανται οι καταναλωτές λόγω των αυξημένων τιμών του hardware.

Οι αντιδράσεις υπογράμμισαν την ανησυχία για την κατεύθυνση που παίρνει η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης και τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες εταιρείες αντιλαμβάνονται την κατοχή και χρήση των υπολογιστικών πόρων από τους απλούς χρήστες. Η δήλωση του Altman άνοιξε έναν διάλογο σχετικά με το ποιος θα πρέπει να ελέγχει και να αξιοποιεί τους τεχνολογικούς πόρους στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki