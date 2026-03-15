Το 'κρυφό' κουμπί που εξαντλεί τα δεδομένα και τη μπαταρία σας: Πώς να το απενεργοποιήσετε σε Instagram και TikTok

Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης είναι ρυθμισμένες έτσι ώστε να «προφορτώνουν» περιέχομενο (βίντεο και εικόνες) ακόμα και αν δεν το ζητήσετε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κινητό σας να δουλεύει ασταμάτητα στο παρασκήνιο, καταναλώνοντας πολύτιμα GB και εξαντλώντας τη μπαταρία. Η είδηση για το 2026 είναι ότι με τρεις απλές κινήσεις μπορείτε να πάρετε ξανά τον έλεγχο της συσκευής σας.

Γιατί το κινητό σας «ζεσταίνεται» χωρίς λόγο;

Όταν σκρολάρετε στο Instagram ή το TikTok, η εφαρμογή «κατεβάζει» τα επόμενα 5-10 βίντεο πριν καν φτάσετε σε αυτά. Αυτή η λειτουργία (Preloading) είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη γρήγορη αποφόρτιση και την υπερθέρμανση της συσκευής.

Πώς να το σταματήσετε στο Instagram

Ανοίξτε το προφίλ σας και πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις και δραστηριότητα.

Αναζητήστε την επιλογή Χρήση δεδομένων και ποιότητα πολυμέσων.

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη Εξοικονόμηση δεδομένων. Έτσι, τα βίντεο δεν θα φορτώνουν αυτόματα μέχρι να σταματήσετε πάνω τους.

Πώς να το σταματήσετε στο TikTok

Πηγαίνετε στο προφίλ σας, πατήστε τις τρεις γραμμές πάνω δεξιά και επιλέξτε Ρυθμίσεις και απόρρητο.

Κατεβείτε στην ενότητα Cache και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Πατήστε Εξοικονόμηση δεδομένων και ενεργοποιήστε την. Θα παρατηρήσετε άμεση βελτίωση στη διάρκεια της μπαταρίας σας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το μπόνους tip για την ιδιωτικότητά σας

Εκτός από τα δεδομένα, ελέγξτε στις ρυθμίσεις των εφαρμογών την «Πρόσβαση στην τοποθεσία». Πολλές εφαρμογές καταγράφουν πού βρίσκεστε ακόμα και όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Ρυθμίστε την πρόσβαση στο «Μόνο κατά τη χρήση της εφαρμογής» για να γλιτώσετε επιπλέον ενέργεια και να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Είχατε παρατηρήσει το κινητό σας να ζεσταίνεται υπερβολικά μετά από λίγη ώρα στα social media ή πιστεύατε ότι φταίει η παλαιότητα της συσκευής;

Διαβάστε ακόμα: Επικίνδυνη καινοτομία: Σχέδιο εκτόξευσης 50.000 διαστημικών καθρεφτών για «ηλιακό φως κατά παραγγελία»