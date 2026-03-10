Επικίνδυνη καινοτομία: Σχέδιο εκτόξευσης 50.000 διαστημικών καθρεφτών για «ηλιακό φως κατά παραγγελία»

Ένα νέο και προκλητικό σχέδιο για την εκτόξευση 50.000 διαστημικών καθρεφτών που θα αντανακλούν το ηλιακό φως προς τη Γη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα. Η εταιρεία Reflect Orbital, με έδρα την Καλιφόρνια, σχεδιάζει τη δημιουργία ενός δικτύου καθρεφτών που θα παρέχουν «ηλιακό φως κατά παραγγελία» σε επιλεγμένες περιοχές του πλανήτη. Το σχέδιο περιλαμβάνει την εκτόξευση ενός πρωτότυπου καθρέφτη μήκους 18,3 μέτρων, ο οποίος αναμένεται να θέσει σε τροχιά σύντομα, πιθανόν ακόμα και το καλοκαίρι.

Λειτουργία και εφαρμογές των καθρεφτών

Ο καθρέφτης θα τοποθετηθεί σε ύψος 640 χιλιομέτρων και θα είναι σε θέση να φωτίσει μια περιοχή διαμέτρου 4,8 χιλιομέτρων στη Γη. Από τη Γη, οι παρατηρητές θα μπορούν να δουν μια φωτεινή κουκκίδα που θα έχει φωτεινότητα ανάλογη με εκείνη της Σελήνης. Η Reflect Orbital ισχυρίζεται ότι οι διαστημικοί καθρέφτες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, να παρέχουν φωτισμό σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και ακόμη και να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά φώτα δρόμου.

Αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένοι με αυτή την καινοτομία. Η νευροβιολόγος Martha Hotz Vitaterna από το Northwestern University προειδοποίησε ότι «οι επιπτώσεις για την άγρια ζωή και για όλη τη ζωή είναι τεράστιες». Η ανησυχία των επιστημόνων εστιάζει στις πιθανές αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να έχει αυτό το σχέδιο στη βιοποικιλότητα και στους φυσικούς κύκλους ύπνου.

Παρελθόντα πειράματα με διαστημικούς καθρέφτες

Η Reflect Orbital δεν είναι η πρώτη εταιρεία που επιχειρεί να αξιοποιήσει το ηλιακό φως από το διάστημα. Το 1993, ο ρωσικός δορυφόρος Znamya δοκίμασε έναν καθρέφτη 20 μέτρων που αντανάκλασε μια δέσμη φωτός ισχυρή όσο δύο ή τρεις πανσέληνοι, με στόχο την επέκταση των ωρών φωτός στην απομακρυσμένη Αρκτική Σιβηρία. Ωστόσο, το σχέδιο της Reflect Orbital είναι πιο φιλόδοξο, με σκοπό να αξιοποιήσει τις τεράστιες ποσότητες ηλιακής ενέργειας που περνούν κοντά από τη Γη.

Στρατηγική και οικονομικά στοιχεία

Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει πάνω από 28 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές και σχεδιάζει την εκτόξευση δύο ακόμη πρωτότυπων καθρεφτών έως το τέλος του 2027. Ο στόχος είναι να φτάσουν οι 5.000 καθρέφτες σε τροχιά μέχρι το 2030 και τελικά να δημιουργηθεί ένας πλήρης σχηματισμός 50.000 καθρεφτών μέχρι το 2035. Ο Ben Nowack, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε ότι οι πελάτες θα πληρώνουν περίπου 5.000 δολάρια για μία ώρα ηλιακού φωτός, εφόσον υπογράψουν ετήσιο συμβόλαιο.

Ανησυχίες για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις

Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, οι ανησυχίες παραμένουν. Πολλοί επιστήμονες φοβούνται ότι οι καθρέφτες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στους πιλότους, να επηρεάσουν τα επίγεια αστρονομικά παρατηρητήρια και να διαταράξουν τους φυσικούς βιολογικούς κύκλους. Η επιπλέον φωτεινότητα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη ζωή των ζώων και των ανθρώπων, επηρεάζοντας ακόμη και τη διαδικασία αναπαραγωγής τους.

Η οργάνωση DarkSky International προειδοποιεί ότι τέτοιες δραστηριότητες «ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την νυχτερινή ζωή και την οικολογική ισορροπία».

