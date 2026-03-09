Νέα δεδομένα από την τεχνητή νοημοσύνη: Αποκαλύψεις για τη μακρινή πλευρά της Σελήνης

Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέους ορίζοντες στην κατανόηση της μακρινής πλευράς της Σελήνης, η οποία παραμένει από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του φυσικού μας δορυφόρου. Οι πρόσφατες εξελίξεις προέρχονται από την αποστολή Chang’e‑6, που σημείωσε ιστορική επιτυχία, καθώς ήταν η πρώτη που επέστρεψε δείγματα από αυτή την περιοχή.

Δυσκολίες στη μελέτη της Σελήνης

Σχεδόν το 50% της επιφάνειας της Σελήνης είναι μόνιμα στραμμένο μακριά από τη Γη, γεγονός που καθιστά την παρατήρηση και μελέτη του δύσκολη μέσω των παραδοσιακών μεθόδων τηλεπισκόπησης. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, οι ερευνητές κατάφεραν να αναλύσουν φασματικά και γεωλογικά δεδομένα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη μεταλλική και χημική σύσταση περιοχών που μέχρι τώρα ήταν ανεξερεύνητες.

Η έρευνα αυτή συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των γεωλογικών διαφορών ανάμεσα στην κοντινή και την μακρινή πλευρά της Σελήνης, αποκαλύπτοντας διαφορές στην ηφαιστειακή δραστηριότητα και στον σχηματισμό του φλοιού, που χρονολογούνται δισεκατομμύρια χρόνια πίσω.

Ο πρώτος χάρτης υψηλής ακρίβειας της Σελήνης

Τα δείγματα που επέστρεψε η αποστολή Chang’e‑6 επέτρεψαν σε μια ομάδα επιστημόνων από το Shanghai Institute of Technical Physics, μέρος της Chinese Academy of Sciences, να δημιουργήσουν τον πρώτο παγκόσμιο χάρτη υψηλής ακρίβειας των κύριων οξειδίων στη Σελήνη. Στη μελέτη συμμετείχαν και επιστήμονες από το Tongji University και άλλα ερευνητικά ιδρύματα της Κίνας, με τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Nature Sensors.

Η έρευνα εστιάζει επίσης στη λεκάνη South Pole–Aitken, τον μεγαλύτερο και αρχαιότερο γνωστό κρατήρα πρόσκρουσης στη Σελήνη, ο οποίος εκτείνεται σε περίπου 2.500 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, τα ευρήματα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την κατανόηση της γεωλογικής εξέλιξης της Σελήνης και να καθοδηγήσουν την επιλογή σημείων προσγείωσης για μελλοντικές αποστολές.

Χαρτογράφηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Οι επιστήμονες συνδύασαν δεδομένα από την κοντινή πλευρά της Σελήνης με εικόνες υψηλής ανάλυσης από την ιαπωνική αποστολή Kaguya. Έτσι, ανέπτυξαν ένα σύστημα που αποκωδικοποιεί πώς το ηλιακό φως που ανακλάται από την επιφάνεια σχετίζεται με τα υποκείμενα οξείδια. Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε την ακριβή χαρτογράφηση της παγκόσμιας κατανομής βασικών οξειδίων, όπως σίδηρος, τιτάνιο, αλουμίνιο, μαγνήσιο, ασβέστιο και πυρίτιο.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης σημαντικές στοιχειακές διαφορές μεταξύ των τριών κύριων χημικών περιοχών της Σελήνης: των σκούρων βασαλτικών θαλασσών που ονομάζονται «maria», της φωτεινής αρχαίας κρούστας και της λεκάνης South Pole–Aitken. Αυτές οι ανακαλύψεις παρέχουν ένα καλύτερο πλαίσιο για την κατανόηση της γεωλογικής δομής της Σελήνης.

Σημαντικά ευρήματα για τη γεωλογική εξέλιξη της Σελήνης

Η νέα έρευνα προσφέρει ισχυρές ενδείξεις που υποστηρίζουν παλιές θεωρίες σχετικά με τη γεωλογική εξέλιξη της Σελήνης, όπως η ύπαρξη ενός πρώιμου παγκόσμιου ωκεανού μάγματος που ψύχθηκε άνισα. Αυτό δημιούργησε διακριτές διαφορές στη σύσταση του φλοιού και του μανδύα, καθώς και χημικές διαφοροποιήσεις μεταξύ της κοντινής και της μακρινής πλευράς της Σελήνης. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι χάρτες υψηλής ακρίβειας που δημιουργήθηκαν θα παρέχουν πολύτιμες κατευθύνσεις για την επιλογή σημείων προσγείωσης και τον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών εξερεύνησης.

Η συνδυασμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων από προηγούμενες αποστολές ανοίγει νέους δρόμους στην εξόρυξη γνώσης για την Σελήνη. Η δυνατότητα να αποκτήσουμε πληροφορίες για περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες με παραδοσιακές μεθόδους αποδεικνύεται καθοριστική για την προώθηση της επιστημονικής κατανόησης του δορυφόρου μας. Αυτή η έρευνα δεν μόνο εμπλουτίζει τη γνώση μας για τη Σελήνη, αλλά θέτει και τις βάσεις για μελλοντικές αποστολές και εξερευνήσεις.

