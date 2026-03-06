ChatGPT: Το μαζικό «αντίο» των χρηστών – Γιατί οι απεγκαταστάσεις εκτοξεύτηκαν κατά 295% σε μία μόνο ημέρα;

Η εφαρμογή ChatGPT, μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αύξηση στις απεγκαταστάσεις της, με αποτέλεσμα να εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την εμπιστοσύνη των χρηστών. Σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία ανάλυσης κινητής τηλεφωνίας Sensor Tower, οι απεγκαταστάσεις της εφαρμογής στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 295% μέσα σε μόλις μία ημέρα, ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ τη συνηθισμένη καθημερινή μεταβολή του 9%.

Αιτίες πίσω από την αντίδραση των χρηστών

Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση συνέβη λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία πληροφοριών σχετικά με μία πιθανή συμφωνία της OpenAI, μητρικής εταιρείας του ChatGPT, για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε κυβερνητικά συστήματα. Αυτές οι αναφορές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την ηθική και τη διαφάνεια της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικά και κυβερνητικά πλαίσια.

Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία ήταν ότι πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που θα παραβίαζε την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα των πολιτών. Αντίθετα, άλλοι υπερασπίστηκαν την προσέγγιση αυτή, βλέποντας τη χρήση της τεχνολογίας ως αναγκαία για την εθνική ασφάλεια και την πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας.

Η αντίκτυπος στην αγορά

Η αύξηση των απεγκαταστάσεων του ChatGPT συνέπεσε με την άνοδο του ανταγωνιστικού chatbot Claude της Anthropic, το οποίο κατέκτησε προσωρινά την κορυφή του App Store στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι λήψεις άλλων εργαλείων AI επίσης σημείωσαν αύξηση. Αυτή η τάση υποδηλώνει ότι οι χρήστες μπορεί να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, πιθανώς σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις αμφιλεγόμενες πολιτικές της OpenAI.

Μια πιο γενική εικόνα

Παρά την πρόσφατη έξαρση των απεγκαταστάσεων, το ChatGPT παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες σε διαδικτυακές και κινητές εφαρμογές. Είναι συχνό φαινόμενο οι βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις σε περιόδους κρίσης στον τομέα της τεχνολογίας, ιδίως όταν οι εταιρείες εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενες περιοχές όπως η στρατιωτική τεχνολογία.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν αυτή η κατάσταση θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες για την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη ή αν πρόκειται απλώς για μια αντίδραση σε έναν ταχύτατο κύκλο ειδήσεων.

Η ξαφνική αύξηση των απεγκαταστάσεων του ChatGPT μπορεί να ερμηνευθεί ως ηχηρό καμπανάκι για την OpenAI και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η δημόσια αντίθεση σε συγκεκριμένες στρατηγικές μπορεί να διαμορφώσει την πορεία τους στο μέλλον, ειδικά αν οι χρήστες απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και ηθική στη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Οι επιπτώσεις στην αγορά και η στροφή προς εναλλακτικές λύσεις μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης αναζήτησης για υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές στην τεχνολογία.

Διαβάστε ακόμα: Τα 5 κρυφά κόλπα του Android που θα αλλάξουν την καθημερινότητά σου