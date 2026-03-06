Διπλασιάστε τη διάρκεια μπαταρίας του κινητού σας: Το κόλπο των 2 λεπτών

Η μπαταρία αδειάζει γρήγορα; Δείτε πώς να ελέγξετε την κατάσταση

Έχετε παρατηρήσει ότι το κινητό σας ξεφορτίζει πιο γρήγορα από όσο θα θέλατε; Ίσως έχετε μιλήσει πρόσφατα με έναν φίλο για κάποιο προϊόν και ξαφνικά αρχίσατε να βλέπετε σχετικές διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα; Αυτή η φαινομενικά μαγική σύνδεση δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα των δικαιωμάτων που παραχωρείτε στις εφαρμογές σας κατά την εγκατάσταση. Αυτή η συνεχής παρακολούθηση στο παρασκήνιο είναι η κύρια αιτία που η μπαταρία του κινητού σας δεν κρατάει όσο θα έπρεπε.

Αν θέλετε να ανακτήσετε τον έλεγχο της μπαταρίας σας, ακολουθήστε απλά βήματα που θα σας πάρουν μόλις 2 λεπτά, είτε έχετε Android είτε iPhone.

Πώς να περιορίσετε την πρόσβαση σε Android

Για τους χρήστες Android, όπως Samsung, Xiaomi ή Motorola, υπάρχουν εύκολες ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις (Settings) του κινητού σας.

2. Επιλέξτε Απόρρητο (Privacy) ή Ασφάλεια και Απόρρητο.

3. Πατήστε στον Πίνακα ελέγχου απορρήτου (Privacy Dashboard). Εκεί θα δείτε μια αναφορά για ποια εφαρμογή χρησιμοποίησε το μικρόφωνο, την κάμερα και την τοποθεσία σας τις τελευταίες 24 ώρες.

4. Επιλέξτε το Μικρόφωνο και ελέγξτε ποιες εφαρμογές δεν χρειάζονται πρόσβαση (όπως παιχνίδια ή e-shops) και επιλέξτε Να μην επιτρέπεται (Don’t allow).

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Privacy Dashboard μπορείτε να παρακολουθείτε ακριβώς ποιος σας άκουγε τις τελευταίες 24 ώρες. Για επιπλέον προστασία, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Google και απενεργοποιήστε την επιλογή “Χρήση δεδομένων για εκπαίδευση AI” αν δεν θέλετε οι φωνητικές σας αναζητήσεις να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Θωρακίστε το iPhone σας (iOS)

Η Apple παρέχει ισχυρά εργαλεία απορρήτου, αλλά πρέπει να γνωρίζετε πού να τα βρείτε. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που μπορεί να καταναλώνει την μπαταρία σας είναι η “Ανανέωση στο Παρασκήνιο”.

1. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια επιλέξτε Απόρρητο & Ασφάλεια (Privacy & Security).

2. Πατήστε στο Μικρόφωνο για να δείτε τις εφαρμογές που έχουν ζητήσει πρόσβαση. Απενεργοποιήστε τις άδειες σε όποιες σας φαίνονται ύποπτες.

3. Για να εξοικονομήσετε επιπλέον μπαταρία, επιστρέψτε στις βασικές Ρυθμίσεις, πατήστε Γενικά (General) και στη συνέχεια Ανανέωση στο υπόβαθρο (Background App Refresh).

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εφαρμογές κοινωνικών δικτύων (Facebook, Instagram, TikTok) που δεν χρειάζονται να φορτώνουν δεδομένα ενώ το κινητό είναι στην τσέπη σας.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Μπορούν οι εφαρμογές να με ακούνε μέσω του μικροφώνου;

Ναι, αν έχετε δώσει άδεια κατά την εγκατάσταση. Πολλές εφαρμογές ζητούν πρόσβαση στο μικρόφωνο για βασικές λειτουργίες, αλλά τη χρησιμοποιούν στο παρασκήνιο για τη συλλογή δεδομένων, ώστε να σας προσφέρουν στοχευμένες διαφημίσεις.

Γλυτώνω μπαταρία αν κλείσω την ανανέωση στο παρασκήνιο;

Απολύτως. Απενεργοποιώντας την “Ανανέωση στο παρασκήνιο” για εφαρμογές που δεν είναι απαραίτητες, μπορείτε να κερδίσετε έως και 15-20% περισσότερη μπαταρία καθημερινά.

Σχόλια

Αυτές οι απλές ρυθμίσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Η συνεχής παρακολούθηση από τις εφαρμογές δεν είναι μόνο ενοχλητική, αλλά και ενεργοβόρα. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να εξερευνήσουν τις ρυθμίσεις απορρήτου των συσκευών τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εφαρμογές χρησιμοποιούν μόνο τις απαραίτητες άδειες. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας και καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητάς σας

