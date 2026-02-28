Ψηφιακή Ασφάλεια 2026: Πώς να οχυρώσετε τους κωδικούς σας απέναντι στην AI των χάκερ

Στο 2026, η παραδοσιακή έννοια του «ισχυρού κωδικού» έχει αλλάξει ριζικά. Η πραγματικότητα είναι πλέον πιο σύνθετη: οι χάκερ χρησιμοποιούν εξελιγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να προβλέψουν τα ανθρώπινα μοτίβα (όπως το να βάζουμε ένα κεφαλαίο στην αρχή ή ένα σύμβολο στο τέλος) και να σπάσουν απλούς κωδικούς σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν ο κωδικός σας είναι δύσκολος, αλλά αν είναι απρόβλεπτος για μια μηχανή.

Η νέα στρατηγική: Μήκος αντί για Πολυπλοκότητα

Ξεχάστε τα μπερδεμένα P@ssw0rd!. Οι σύγχρονες κάρτες γραφικών (GPUs) τα «καταπίνουν» αμέσως.

Passphrases (Φράσεις-κλειδιά): Αντί για μια λέξη, χρησιμοποιήστε τέσσερις τυχαίες, άσχετες μεταξύ τους λέξεις (π.χ. tulip-river-orange-satellite). Είναι πιο εύκολες για εσάς να τις θυμάστε, αλλά μαθηματικά αδύνατον να σπάσουν με brute force λόγω του μήκους τους.

Όριο 12-14 χαρακτήρων: Το 2026, το μίνιμουμ ασφαλείας θεωρούνται οι 12 χαρακτήρες. Οτιδήποτε λιγότερο είναι ευάλωτο.

Τα 3 «Πρέπει» της Ψηφιακής Θωράκισης

MFA (Πολυπαραγοντική Ταυτοποίηση): Είναι η μοναδική κίνηση που μπλοκάρει το 99% των αυτοματοποιημένων επιθέσεων. Προτιμήστε εφαρμογές (Authenticator Apps) ή hardware keys (FIDO2) αντί για SMS, καθώς το SIM-swapping παραμένει μεγάλη απειλή. Password Managers: Μην αφήνετε τον browser να αποθηκεύει τους κωδικούς σας. Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένα εργαλεία που δημιουργούν μοναδικούς κωδικούς για κάθε site. Η επαναχρησιμοποίηση του ίδιου κωδικού είναι ο «νούμερο 1» λόγος παραβιάσεων σήμερα. Dark Web Monitoring: Πολλά σύγχρονα εργαλεία σάς ειδοποιούν αμέσως αν ο κωδικός σας βρεθεί σε κάποια βάση δεδομένων που διέρρευσε, επιτρέποντάς σας να τον αλλάξετε πριν τον χρησιμοποιήσουν οι χάκερ.

Τι να αποφύγετε οπωσδήποτε

Προσωπικά στοιχεία: Ημερομηνίες γέννησης, ονόματα παιδιών ή κατοικιδίων είναι τα πρώτα που δοκιμάζει η AI συλλέγοντας δεδομένα από τα social media σας.

Προβλέψιμα μοτίβα: Το να αλλάζετε απλώς το "2025" σε "2026" στο τέλος του κωδικού σας δεν προσφέρει καμία ουσιαστική προστασία.

Διαβάστε ακόμα: Πώς να βγάζετε επαγγελματικές φωτογραφίες με το κινητό σας: 5 μυστικά που αγνοούν οι περισσότεροι