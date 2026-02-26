Instagram: Ειδοποίηση στους γονείς για αναζητήσεις παιδιών σχετικά με αυτοκτονία – Ξεκινά η νέα υπηρεσία

Το Instagram ετοιμάζεται να υιοθετήσει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεται τις αναζητήσεις των εφήβων, εστιάζοντας στην προστασία τους από επικίνδυνες συμπεριφορές. Από την επόμενη εβδομάδα, οι γονείς που χρησιμοποιούν τα εργαλεία εποπτείας της πλατφόρμας θα αρχίσουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν τα παιδιά τους αναζητούν επανειλημμένα όρους που σχετίζονται με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό.

Η νέα προσέγγιση της Meta

Η μητρική εταιρεία του Instagram, Meta, αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο, επιλέγοντας να ενημερώνει προληπτικά τους γονείς αντί να μπλοκάρει τις αναζητήσεις και να κατευθύνει τους χρήστες σε εξωτερική βοήθεια. Αυτή η κίνηση είναι πρωτοποριακή, καθώς στοχεύει στο να ενισχύσει την πρόληψη και να προσφέρει υποστήριξη στους γονείς όταν αυτή είναι απαραίτητη.

Ποιοι θα λάβουν την ενημέρωση πρώτοι

Η νέα υπηρεσία θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε γονείς και εφήβους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Teen Accounts στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά. Η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα του Instagram αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα, κάνοντας αυτήν τη λειτουργία διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντιδράσεις από οργανώσεις

Παρά την θετική πρόθεση πίσω από αυτήν την πρωτοβουλία, υπάρχουν αντιδράσεις. Η Molly Rose Foundation, μια φιλανθρωπική οργάνωση για την πρόληψη της αυτοκτονίας, εξέφρασε τις ανησυχίες της. Ο διευθύνων σύμβουλος, Andy Burrows, προειδοποίησε ότι «αυτή η αδέξια ανακοίνωση είναι γεμάτη κινδύνους και ανησυχούμε ότι οι αναγκαστικές αποκαλύψεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερο κακό παρά καλό». Η οργάνωση δημιουργήθηκε από την οικογένεια της Molly Russell, η οποία αυτοκτόνησε το 2017 σε ηλικία 14 ετών μετά από επαφή με επιβλαβές περιεχόμενο στο Instagram.

Πώς αντιδρά η Meta

Η Meta απαντά στις ανησυχίες αυτές αναφέροντας ότι οι ειδοποιήσεις προς τους γονείς θα συνοδεύονται από πόρους εμπειρογνωμόνων που θα τους βοηθήσουν να χειριστούν τις δύσκολες συζητήσεις με τα παιδιά τους. Επιπλέον, η εταιρεία αμφισβήτησε ευρήματα προηγούμενων ερευνών του Ιδρύματος, υποστηρίζοντας ότι παραποιούν τις προσπάθειές της να ενδυναμώσει τους γονείς και να προστατεύσει τους εφήβους.

Το μέλλον των κοινωνικών δικτύων και της ασφάλειας των παιδιών

Η πρωτοβουλία του Instagram ανοίγει τη συζήτηση για το πώς τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια των νέων χρηστών τους, ενώ παράλληλα αυξάνει την πίεση για μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τις πλατφόρμες. Η πρόκληση έγκειται στο να ισορροπηθεί η πρόληψη με την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών και η ενδυνάμωση των γονέων με την ανάγκη για ελευθερία στην έκφραση των εφήβων.

