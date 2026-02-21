Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης υπό εξέταση: Άμεση δράση ζητούν οι ειδικοί

Η ανάγκη για εντατική έρευνα σχετικά με τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ, όπως τονίζει ο Σερ Ντέμις Χασάμπις, επικεφαλής της Google DeepMind, σε συνέντευξή του στο BBC News, κατά τη διάρκεια του AI Impact Summit στο Δελχί. Ο Χασάμπις, ο οποίος έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Χημείας το 2024, επεσήμανε την ανάγκη για "έξυπνη ρύθμιση" που θα εστιαστεί στους πραγματικούς κινδύνους της τεχνολογίας. Καθώς τα συστήματα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα και ισχυρά, σημείωσε ότι απαιτούνται αυστηρά μέτρα για την αποτροπή σοβαρών απειλών.

Ανάγκη για παγκόσμια ρύθμιση και συνεργασία

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από πάνω από 100 χώρες, τόσο τεχνολογικοί ηγέτες όσο και πολιτικοί αξιωματούχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για μία συντονισμένη παγκόσμια προσέγγιση. Ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, τόνισε την απαραίτητη επείγουσα ρύθμιση και την ανάγκη για διεθνή συνεργασία ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, κάλεσε τα κράτη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης προς το κοινό όφελος.

Διαφορετικές προσεγγίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, διά στόματος του επικεφαλής της αντιπροσωπείας τους και σύμβουλου τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κρατσιός, τόνισαν την αντίθεσή τους στην παγκόσμια διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησαν ότι η υπερβολική γραφειοκρατία μπορεί να περιορίσει την καινοτομία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, από την άλλη, μέσω του εκπροσώπου του Ντέιβιντ Λάμι, επισήμανε ότι η ευθύνη για την ασφάλεια δεν βαραίνει μόνο τις τεχνολογικές εταιρείες. Οι πολιτικοί πρέπει να συνεργάζονται στενά με τον κλάδο, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία του κοινού.

Γεωπολιτικές διαστάσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Χασάμπις αναφέρθηκε επίσης στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό που εξελίσσεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικές χώρες έχουν ελαφρώς το προβάδισμα έναντι της Κίνας, αλλά προειδοποίησε ότι αυτό το χάσμα μπορεί να κλείσει γρήγορα. Εκτίμησε ότι η ισορροπία ανάμεσα στην τόλμη και την υπευθυνότητα είναι κρίσιμη κατά την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων.

Η αισιόδοξη προοπτική για την τεχνολογία

Παρά τις προκλήσεις, ο Χασάμπις εμφανίζεται αισιόδοξος για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Την περιέγραψε ως μια "υπερδύναμη" για την ανθρώπινη δημιουργικότητα και υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης στις επιστήμες STEM. Εξίσου σημαντικό παραμένει το τεχνικό υπόβαθρο, ακόμη και σε έναν κόσμο που η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να γράφει κώδικα και να αναπτύσσει εφαρμογές από μόνη της.

Διαβάστε ακόμα: Το μικρό πράσινο λαμπάκι στο κινητό σου: Γιατί μπορεί να είναι το πιο ανησυχητικό σημάδι στην οθόνη