Το μικρό πράσινο λαμπάκι στο κινητό σου: Γιατί μπορεί να είναι το πιο ανησυχητικό σημάδι στην οθόνη

Το κοιτάς δεκάδες φορές την ημέρα, αλλά μάλλον δεν του δίνεις σημασία. Μια μικροσκοπική πράσινη ή πορτοκαλί κουκκίδα στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης του smartphone σου.

Είναι εκεί για να σε προστατεύει. Ή για να σε προειδοποιεί ότι κάποιος «ακούει».

Η σιωπηλή εισβολή στην ιδιωτικότητα

Η τεχνολογία πίσω από αυτό το λαμπάκι είναι απλή αλλά αμείλικτη. Αν η κουκκίδα ανάβει χωρίς να έχεις ανοίξει την κάμερα για μια selfie ή το Viber για μια κλήση, τότε κάτι δεν πάει καλά. Μια εφαρμογή στο παρασκήνιο έχει αποκτήσει πρόσβαση στο μικρόφωνο ή στον φακό σου, χωρίς να σε ρωτήσει.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Δεν πρόκειται πάντα για κακόβουλο λογισμικό ή «χάκερ» από ταινίες. Συχνά είναι οι ίδιες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, εκείνες που «ξεχνούν» να κλείσουν την πρόσβαση, συλλέγοντας δεδομένα για τη δική μας καταναλωτική συμπεριφορά.

Πώς θα καταλάβεις ποιος σε «βλέπει»

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από ένα απλό λάθος στο λογισμικό. Αν δεις το λαμπάκι αναμμένο, υπάρχει ένας γρήγορος τρόπος να βρεις τον «ένοχο»:

Σύρε το δάχτυλό σου προς τα κάτω για να ανοίξεις το Κέντρο Ελέγχου.

Στο πάνω μέρος θα δεις ακριβώς το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποίησε τελευταία το hardware σου.

Αυτό που δεν ειπώθηκε όμως μέχρι σήμερα, είναι η ψυχολογική φθορά. Η αίσθηση ότι η συσκευή που κοστίζει μια περιουσία και βρίσκεται στο κομοδίνο σου, μπορεί να λειτουργεί ως ένας αόρατος μάρτυρας της ιδιωτικής σου ζωής.

Η λύση δεν είναι το κλείσιμο του κινητού, αλλά ο έλεγχος των αδειών (permissions). Είναι η στιγμή να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα: Χρειάζεται πραγματικά εκείνο το παιχνίδι ή η εφαρμογή για τον καιρό πρόσβαση στο μικρόφωνό σου 24 ώρες το 20ωρο;

Εσείς έχετε παρατηρήσει ποτέ το κινητό σας να «κατασκοπεύει» τις συζητήσεις σας, εμφανίζοντας διαφημίσεις για πράγματα που απλώς αναφέρατε προφορικά;

