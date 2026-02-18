Τέλος το Messenger από Windows και Mac: Πώς να σώσετε τις συνομιλίες σας

Η Meta ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή για τους χρήστες των υπολογιστών, καθώς η αυτόνομη εφαρμογή Messenger αποσύρεται οριστικά από τα λειτουργικά συστήματα Windows και macOS. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το desktop app, το οποίο είχε κερδίσει έδαφος κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας.

Χρονοδιάγραμμα και αλλαγές

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της μητρικής εταιρείας του Facebook, οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ άμεσα:

Ημερομηνία κατάργησης: Από τον Απρίλιο του 2026, η εφαρμογή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση ή λήψη σε υπολογιστές.



Από τον Απρίλιο του 2026, η εφαρμογή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση ή λήψη σε υπολογιστές. Αυτόματη ανακατεύθυνση : Μετά την απενεργοποίηση, οι χρήστες που προσπαθούν να ανοίξουν την εφαρμογή θα οδηγούνται αυτόματα στον ιστότοπο του Facebook, όπου η λειτουργία των μηνυμάτων παραμένει ενεργή.



: Μετά την απενεργοποίηση, οι χρήστες που προσπαθούν να ανοίξουν την εφαρμογή θα οδηγούνται αυτόματα στον ιστότοπο του Facebook, όπου η λειτουργία των μηνυμάτων παραμένει ενεργή. Κινητά τηλέφωνα: Η αλλαγή δεν επηρεάζει τις εφαρμογές σε Android και iOS (iPhone), οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.



Η αλλαγή δεν επηρεάζει τις εφαρμογές σε Android και iOS (iPhone), οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Χρήστες χωρίς Facebook: Η κατάργηση αφορά και εκείνους που χρησιμοποιούσαν το Messenger μόνο με τον τηλεφωνικό τους αριθμό, χωρίς να διαθέτουν πλήρες προφίλ στο Facebook.

Πώς να διασφαλίσετε τις συνομιλίες σας

Για να μην χαθούν τα δεδομένα και οι συνομιλίες σας μετά την κατάργηση της εφαρμογής, η Meta προτείνει συγκεκριμένα βήματα:

Χρήση κωδικού PIN: Οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση του προσωπικού τους κωδικού PIN, τον οποίο είχαν ορίσει για την ασφαλή αποθήκευση των μηνυμάτων τους.



Οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση του προσωπικού τους κωδικού PIN, τον οποίο είχαν ορίσει για την ασφαλή αποθήκευση των μηνυμάτων τους. Μετάβαση στον Browser: Η πρόσβαση στο ιστορικό των μηνυμάτων θα συνεχίσει να είναι εφικτή μέσω οποιουδήποτε περιηγητή (Chrome, Safari, Edge) στις διευθύνσεις facebook.com ή messenger.com.



Η πρόσβαση στο ιστορικό των μηνυμάτων θα συνεχίσει να είναι εφικτή μέσω οποιουδήποτε περιηγητή (Chrome, Safari, Edge) στις διευθύνσεις facebook.com ή messenger.com. Ενεργοποίηση συγχρονισμού: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στις ρυθμίσεις απορρήτου, ώστε οι συνομιλίες σας να είναι διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές μέσω του cloud της εταιρείας.

Οι λόγοι της απόσυρσης

Η Meta φαίνεται να προχωρά σε αυτή την κίνηση καθώς η αυτόνομη εφαρμογή για υπολογιστές δεν θεωρείται πλέον απαραίτητη. Οι περιορισμένες δυνατότητες συγχρονισμού και οι ανάγκες της εποχής για πιο ενοποιημένες υπηρεσίες οδηγούν την εταιρεία στο να επικεντρωθεί στην web εκδοχή της πλατφόρμας, η οποία καταναλώνει λιγότερους πόρους συστήματος.

